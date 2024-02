La solsonina Maria Padró i el moianès Oscar Valverde són, juntament amb l'osonenca Eulàlia Llopart, els tres artistes seleccionats per la Taula d'Arts Visuals de la Catalunya Central en el marc del cicle Contemporanis, la recompensa del qual és la invitació a exposar la seva obra a l'Espai Plana de l'Om de Manresa. A més, cada projecte està dotat amb 1.000 euros.

Maria Padró ha estat escollida pel treball que porta per títol Errar a la ventura, un projecte que parteix del dilema entre el dret al moviment i les restriccions a l'ús del medi natural. La solsonina va conèixer l'experiència del grup d'amants de l'excursionisme que es troben a Dartmoor National Park, un dels darrers llocs d'Anglaterra on encara es manté el dret a vagar, i la reivindicació que s'oposa als intents de limitar aquest dret a causa de la titularitat privada dels terrenys. Padró es pregunta si vagar és un acte romàntic o de rebel·lió, quin valor té el nomadisme en una societat sedentària i quin és l'estat de la qüestió a Catalunya. La solsonina exposarà del 30 d'abril al 26 de maig.

El moianès Oscar Valverde obrirà el torn a la Plana del 5 al 24 de març amb el projecte Dementia & Wabi-Sabi, fruit de la unió entre un diagnòstic i el gust per la decoració de l'artista moianès. El treball de Valverde uneix els dos universos a través de la pintura i l'estètica japonesa per representar diversos estats i sensacions que experimenta l'individu durant la malaltia.

Per la seva part, Eulàlia Llopart presentarà del 5 a 24 de novembre Ser Matriu, una reflexió sobre el fet creatiu i l'origen de la vida tan pel que fa als éssers vius com en les obres artístiques. L'osonenca pren la matriu com a metàfora de l'espai de creació.

Les tres obres s'exposaran de forma conjunta del 8 al 29 de desembre a Can Puget, a Manlleu. L'organització del certamen va a càrrec de la TAV-CC, amb la col·laboració dels ajuntaments de Manresa i Manlleu i la Fundació Ars Garriga Mir.

Contemporanis és un programa expositiu que vol recuperar l'esperit originari de la sala de la Plana de l'Om oferint la possibilitat d'exposar-hi a artistes emergents de la Catalunya Central. Segons expliquen des de la Taula, es vol "donar resposta a una de les mancances més visibles de l'entrellat cultural manresà: l'absència d'un programa dedicat a l'art contemporani".