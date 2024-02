El director de 'La societat de la neu', J. A. Bayona, acompanyat de l'equip de maquillatge i perruqueria del film, encapçalat per Montse Ribé, Ana López-Puigcerver i David Martí, han participat aquest dimarts a la matinada al tradicional dinar de nominats de la 96a edició dels Oscars.

També ho ha fet l'equip de 'Robot dreams', amb Pablo Berger, Sandra Tapia, Ignasi Estapé i Ibon Cormenzana, en una trobada que ha tingut lloc a l'hotel Beverly Hilton.

Els premis de l'Acadèmia de Hollywood tindran lloc el 10 de març i el cinema català hi arriba amb tres nominacions: dues per a la cinta de Bayona, que competirà per l'Oscar Internacional i el de millor maquillatge i perruqueria; i Pablo Berger, que opta a la categoria de millor film d'animació.