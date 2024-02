El Teatre de l'Aurora ha comunicat aquest dimarts al matí la cancel·lació de les tres funcions de l'obra Aquell carrer previstes per al cap de setmana del 16 al 18 de febrer. Segons el comunicat emès per la direcció de l'equipament de la plaça de cal Font d'Igualada, els motius "són aliens al teatre", i des de l'Aurora ja s'està contactant amb els propietaris de les entrades per gestionar la devolució de l'import.

Així mateix, en la nota, s'explica que "estem en converses per tornar a programar l'espectacle de cara a la tardor vinent". Aquell carrer és un muntatge de Produccions de Ferro protagonitzat per Toni Gomila i Catalina Florit que va guanyar els premis a millor espectacle i millor direcció (Ferran Utzet) en els guardons de l'Associació de Teatres i Auditoris Públics 2020 d'Illes Balears. L'obra parla del carrer de la seva infantesa, al barri de Sa Torre, a Manacor. Un lloc de transformacions on la misèria, el contraban i les vides precàries conformen un fresc que el muntatge ofereix a partir de diverses biografies i el sentiment de pertinença.