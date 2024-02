La cantant Valèria N. Sauri, Ven'nus, ha publicat un àlbum amb set temes titulat 'Post-Mullet'. Es tracta del primer treball que l'artista ha compost vivint a Barcelona, un treball que pretén ser una autocrítica generacional. L'entorn de l'artista defineix l'enregistrament com a "eclèctic, electrònic i passional", i assegura que reflecteix "les èpoques de canvi" que la capital catalana ha fet viure a la cantant, així com "el fet de marxar-ne". Després de l'etapa a Barcelona Sauri es va establir a una localitat penedesenca de 900 habitants. Pel que fa a 'Post-Mullet', les set cançons que inclou estan produïdes per set persones diferents: Vernat, Arnau Vallé, André Nascimbeni, Jolly Damper i el duet Balma, a banda d'ella mateixa.

Les set cançons del disc es titulen 'Si m'has seguit', coproduït per Ven'nus i Balma; 'Tan len'; 'T'hi quedes', amb Arnau Vallvé i André Nascimbeni; 'Cap trosset de mi', amb Vernat; 'Ketaambtu / captrossetdemi', remix de l'anterior també coproduïda per Ven'nus i Vernat, i 'I jazz want my G back'.