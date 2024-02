El Museu Nacional d’Art de Catalunya, el MNAC, dedica aquest 2024 a recuperar figures oblidades com Eveli Torent i Adolf Fargnoli, i incorpora a les seves sales les obres del ceramista Josep Llorens Artigas. A més, manté l’espai per al còmic a través de l’obra de Jordi Longaron i el seu Friday Foster.

Continua també apostant per les col·laboracions amb altres institucions tant del panorama nacional com internacional. Així, a partir del 22 de febrer podrà visitar-se l’exposició El mirall perdut. Jueus i conversos a l’Edat Mitjana, en coproducció amb el Museu del Prado, que mostra el retrat de jueus i conversos concebut pels cristians a Espanya entre 1285 i 1492, i constata com l’estigmatització visual dels jueus va ser un reflex fidel del mirall cristià, de les seves creences i ansietats, un poderós instrument d’afirmació identitària. La mostra reunirà obres procedents d’una trentena de museus, biblioteques, esglésies, arxius i col·leccions particulars, de mestres del gòtic com Pedro Berruguete, Bartolomé Bermejo, Fernando Gallego i Bernat Martorell.

‘Una epopeia moderna’

També, juntament amb el Centre Pompidou-Metz i el Musée d’Arts de Nantes, el MNAC presentarà Suzanne Valadon. Una epopeia moderna a partir del 18 d’abril. Nascuda com a Marie-Clémentine Valadon (1865-1938), la pintora francesa Suzanne Valadon va ser pintora, dibuixant, gravadora. Va destacar en el retrat i les natures mortes, amb un interès especial pels nus femenins i les odalisques. La mostra reunirà 112 obres.

Quatre grans projectes

També aquest any obren quatre grans projectes museístics, que van acompanyats del MNAC en el procés. Es tracta del Museu del Barroc de Catalunya –al centre històric de Manresa–, el Museu de Granollers i el Morera Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida, així com el Palau Requesens de Molins de Rei, on s’inaugurarà el Museu del Renaixement.

El director del MNAC des de fa una dècada, Pepe Serra, va reiterar en la presentació de la temporada l’estabilitat que ha aconseguit el museu en els últims anys. De projectes futurs, com l’ampliació del museu, no en va donar gaires dades ni dates, més enllà "de la complexitat extrema que té el projecte del nou museu i de les millores urbanístiques lligades a Montjuïc que l’afecten. Tindrem novetats aquest 2024, perquè s’ha accelerat el procés", va avançar.

De moment es troba en fase de negociació, realitzant estudis d’impacte i viabilitat, ja que es busca aprofitar les millores urbanístiques que tindran lloc a Fira de Barcelona i, per tant, a Montjuïc, que afecten directament dos dels pavellons que pertanyen al Museu Nacional.

Respecte a la programació amb motiu del centenari de l’Exposició Universal de 1929, Serra va reconèixer no saber encara "res del que s’hi farà".