El 28è Animac, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, s'ha inaugurat aquest dijous a la Llotja de Lleida amb una cerimònia en què reconeguts creadors i autoritats han reivindicat la diversitat, que és el fil conductor del programa d'enguany. Durant l'acte s'ha reconegut amb el premi Honorífic a la directora donostiarra Isabel Herguera, que no ha pogut assistir i en el seu lloc ha recollit el guardó Gianmarco Serra. El creador britànic Barry Purves sí que ha rebut presencialment el premi Animation Master. La ballarina lleidatana Mabel Olea ha interpretat una coreografia inspirada en el lema 'Diversity' de la mostra, que fins diumenge projectarà 179 films, entre els quals hi ha estrenes mundials o nominats als Oscar.

Gianmarco Serra, coguionista del film 'El sueño de la sultana' i col·laborador d'Herguera, ha estat l'encarregat de recollir el premi Honorífic de la 28a edició de l'Animac. En el seu discurs, Serra ha indicat que tant Lleida com l'Animac ´"signifiquen molt" per Herguera i que "és una benedicció que aquest festival existeixi".

Per la seva part, el guanyador del premi Animation Master, animador stop-motion i guionista nominat als premis Oscar i BAFTA, Barry J.C. Purves (Regne Unit, 1955), ha dit que li sembla curiós "que et donin premis per una feina que t'apassiona". "Sempre m'he sentit una mica estranger, però he trobat en l'animació una autèntica família. L'animació, l'art, l'opera o la poesia són una manera de donar sentit a la nostra vida", ha expressat.

La directora de l'Animac, Carolina López, ha destacat que aquesta 28a edició té una arrencada "fantàstica" i permet gaudir de la "millor animació contemporània". Sobre el fil conductor de la diversitat, López ha dit que "mostra el camí recorregut i el que encara hem de recórrer".

De la seva part, l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha dit que l'Animac és "creativitat, talent, joventut o diversitat" i "aquests són alguns dels valors de la ciutat, que ara es veuen projectats al món gràcies a la mostra", ha celebrat.

Així mateix, la responsable de l'Àrea de Festivals de l'ICEC, Sandra Marco, ha felicitat l’organització per la seva sensibilitat i valentia per donar veu a la diversitat. En aquest sentit, ha remarcat "l'esforç del cinema, i en especial el d'animació per una major inclusió per reflectir la riquesa i varietat de riqueses humanes".

La cerimònia ha comptat amb l'actuació de la ballarina i lleidatana Mabel Olea que ha interpretat una coreografia exclusiva preparada en ocasió d’Animac i inspirada en el tema d'enguany 'Diversity'. Tot seguit, s'han projectat els curtmetratges 'La mujer ilustrada' (Espanya, 2023) dirigit per Isabel Herguera; Aikāne (Hawaii, Estats Units, 2023) dirigit per Daniel Sousa, Dean Hamer i Joe Wilson; l’estrena mundial del curt Felina (Espanya, 2023) de la directora María Lorenzo; 27 (França, Hongria, 2023) de Flóra Anna Buda, i Our Uniform (Iran, 2023) dirigit per Yegane Moghaddam.

Durant la cloenda del certamen també es reconeixerà la dibuixant Roser Capdevila amb el premi Trajectòria. Entre les figures que visitaran la mostra destaca José Luis Ágreda, director artístic del film 'Robot Dreams', nominat a quatre premis Goya i també als Oscar.

Més accessible

A banda de la diversitat, el certamen reforça la seva accessibilitat. El programa d'enguany inclou sessions relaxades, introdueix el llenguatge de signes en diferents conferències i aborda la diversitat des de diversos vessants i punts de vista amb la col·laboració de diferents entitats, entre altres.