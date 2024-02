La tercera edició de l’Abadal Music Fest ja té data i cartell: se celebrarà del 23 al 25 de maig amb les actuacions d’Elena Gadel i Marta Robles, Els Amics de les Arts i Mishima. Organitzat pel celler Abadal i la productora Cultural Victori Produccions, el festival manté els trets distintius amb què va néixer fusionant de nou al celler bagenc de Santa Maria d’Horta d’Avinyó, música, vi, gastronomia i paisatge.

Dijous 23 de maig, per inaugurar el festival, per primer cop a l’escenari, la veu de la cantant i actriu Elena Gadel i la guitarra de Marta Robles, líder de Las Migas i una de les guitarristes de flamenc més importants del moment. Un espectacle d’accent femení amb un repertori de cançons que han marcat les seves vides. Per maridar el concert, el vi triat serà l’Abadal Alba. Com explica l’organització, «brillant, expressiu i delicat».

L’endemà, 24 de maig, serà el torn d’Els Amics de les Arts, que presentaran al públic les cançons del que serà el seu nou disc Les paraules que triem no dir, un treball que veurà la llum el març, un any després del seu últim treball discogràfic Allà on volia. El maridatge es farà amb un Abadal Franc, «un vi jove, atrevit i franc».

El festival es tancarà el dissabte 25 de maig amb l’actuació de Mishima, una de les bandes de referència de l’escena catalana, liderada per David Carabén. Per acompanyar la proposta musical del grup barceloní «un vi intens i apassionat com és l’Abadal Matís». Els concerts es complementaran amb una zona gastronòmica i chill-out amb food trucks i la barra de vins Abadal.

Per assistir al festival complet hi ha abonaments disponibles. Les entrades ja es poden adquirir un preu anticipat de 30 euros al web abadalmusicfest.com