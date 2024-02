L'obra de l'escultor manresà Ramon Oms protagonitza l'exposició que, fins al 30 d'abril, es pot gaudir a les instal·lacions de la Delegació Bages-Berguedà-Anoia del Col·legi d'Arquitectura Tècnica de Barcelona, a Manresa. En el marc de la setmana de les festes de la Llum i la Fira de l'Aixada, la mostra presenta un seguit de peces que tracten dos dels temes preferits de l'autor, la figura femenina i els nens. La inauguració té lloc avui dijous a les 18 h, amb entrada lliure.

ESCULTURES DE RAMON OMS Lloc: Delegació Bages-Berguedà-Anoia del Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Barcelona. Plana de l'Om, 6. Manresa. Dates: fins al 30 d'abril; obert de dilluns a dijous, de 9 a 14 h i de 15 a 17 h; divendres, de 9 a 14.30 h. Entrada lliure.

Oms s'ha prodigat en l'elaboració d'escultures que s'exhibeixen a l'espai públic, s'integren en el paisatge i ofereixen sensació de placidesa, com la coneguda noia asseguda en un banc a la Plana de l'Om de la capital bagenca. Manresa és plena de creacions de l'escultor, com l'homenatge a Xesco Boix que hi ha al parc de Puigterrà, la dona del Parc de l'Agulla i la nena que juga als jardins de l'hospital de Sant Andreu.

Sobre la implicació de la seu bagenca en les festes locals, la delegada Conxita Pladellorens explica que "el Cateb forma part de l’activitat econòmica, social i cultural del territori, i exposicions com aquesta ens permeten ser partícips d’uns dies d’activitats molt interessants i nostrades”.

Creada el 1988, la seu manresana del Cateb dona suport i assessorament als arquitectes de la Catalunya Central. La delegació aplega més de 300 col·legiats, un 4.8 % del total de 6.500 arquitectes tècnics del país.