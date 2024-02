El traductor, lingüista i escriptor Joaquim Mallafrè ha mort als 82 anys, segons ha comunicat el Centre de Lectura de Reus, de la qual l’autor n’era soci d’honor. Fill il·lustre de la ciutat de Reus i professor de literatura anglesa i catalana de dilatada trajectòria, Mallafrè va destacar per sobre de tot per la seva traducció de ‘l'Ulisses’, de Joyce, però també ha traduït obres de Harold Pinter, Thomas More, Samuel Beckett o Rudyard Kipling. Membre de la secció filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, va rebre el Premi Nacional de Literatura de la Generalitat de Catalunya l'any 1993 i la Creu de Sant Jordi el 1998.

Joaquim Mallafrè i Gavaldà (Reus, 1941) ha estat professor de Filologia Catalana de la URV, catedràtic d'anglès de l'institut Gaudí, i membre de la secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, organisme del qual va exercir la vicepresidència entre 1999 i 2002. Com a traductor és sobretot conegut per la seva incorporació al català de la monumental creació 'Ulisses', de James Joyce (primera edició de la traducció, 1981), però també d'altres obres del mateix autor, així com de Samuel Beckett, Harold Pinter, Henry Fielding, Laurence Sterne, Rudyard Kipling, John Osborne, entre altres. A banda de les traduccions, Mallafrè ha reflexionat sobre l'activitat de traduir en obres com 'Llengua de tribu, llengua de polis'. Fill il·lustre de Reus Reus va nomenar-lo fa dos anys fill il·lustre per la seva trajectòria i la seva dedicació dedicada a la vida cultural i associativa de la ciutat. “Commogut per la mort d’en Joaquim Mallafré, mestre de traductors i referent indiscutible de la traducció a Catalunya”, ha destacat el president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, a 'X'. “La seva aposta pel prestigi de la gran literatura va ser decisiva, i la seva traducció de l'’Ulisses’ de Joyce és un monument literari de la llengua catalana”.