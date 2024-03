El Teatre de l'Aurora estrenarà aquest divendres el muntatge 'Si, sí, sí'. Es tracta d'una obra coproduïda amb el Teatre Principal de Palma que parla sobre el consentiment des de diversos punts de vista. L'actriu protagonista és la mallorquina Ann Perelló i en una entrevista amb l'ACN explica que l'obra planteja "situacions molt similars que acaben diferent". Per ella, és precisament en aquests matisos on cal "aprendre a gestionar el consentiment". El director del muntatge, Joan Arqué, diu l'obra parla sense embuts sobre el desig i el consentiment des de la llibertat de cadascú i creu que se'n poden extreure diverses reflexions. Un cop estrenada a Igualada, farà el salt primer a Palma i després a diferents punts de les Balears i Catalunya.

En David i la Marta s'agraden. L'Ann i el Max També. Estan en dues festes diferents, però les seves històries són aparentment molt similars fins que deixen de ser-ho. L'espectacle 'Sí, sí, sí', que s'estrena aquest divendres al Teatre de l'Aurora, parla sense embuts sobre el desig i el consentiment des de la llibertat de cadascú. "És un espectacle que gira al voltant de la idea del consentiment, tant d'una forma negativa, quan el consentiment no existeix, com també quan sí que existeix i l'experiència es pot transformar en un gaudi complet", explica a l'ACN el director del muntatge, Joan Arqué.

L'espectacle és una adaptació del text original de les dramaturgues neozelandeses Eleanor Bishop i Karin McCracken, que el 2019 van estrenar el text 'Yes, Yes, Yes'. A l'escenari només hi ha l'actriu Ann Perelló que, segons explica ella mateixa, fa de "mestra de cerimònies" i va acompanyant i interpretant les diferents històries que van apareixent. A més, la seva actuació es combina amb la projecció d'uns audiovisuals que es van gravar en el marc d'uns tallers que la doctora Raquel Tulleuda va fer a joves de diferents instituts de Mallorca, Cerdanyola, Esparreguera, Barcelona i Banyoles.

Arqué creu que del muntatge se'n poden extreure diverses reflexions. "Una de les tesis de l'obra és que, un cop s'ha produït una agressió o alguna acció que no és pertinent, podem fer coses i podem incidir. Hem d'acompanyar", detalla el director. Explica que, a l'espectacle, "s'enfronten tots els temes d'una manera molt clara i natural, amb la distància necessària perquè se'n pugui parlar".

De la seva banda, l'actriu protagonista creu que el del consentiment és un tema que "cal seguir parlant, perquè segueix passant i hi ha molta gent que ho pateix amb molt dolor". Considera que el teatre és un "lloc molt adient" per tractar una temàtica com aquesta. "Espero que aquest espectacle sigui un lloc de trobada on pugui parlar gent molt diversa davant de la polarització que hi ha, sobretot a les xarxes socials, on sembla que no hi ha un punt de trobada", exposa Perelló. L'actriu creu que és important saber què és el consentiment perquè "moltes vegades no sabem molt bé què és".

L'espectacle és una coproducció entre el Teatre de l'Aurora i el Teatre Principal de Palma de Mallorca. Els dies 1, 2 i 3 de març es podrà veure a Igualada i, el cap de setmana següent, farà parada a Palma. El director del muntatge ha explicat que després farà una gira per les Balears i tornarà a Catalunya on, segurament, farà temporada a Barcelona. Arqué ha dit que també es traduirà al castellà per portar-lo fora de Catalunya. "Esperem que tingui una llarga vida", ha expressat.

L'aposta per les produccions

El Teatre de l'Aurora d'Igualada va fer, des dels seus inicis, una aposta per les coproduccions de teatre familiar però, des del 2015, també per produir espectacles per a adults o per a tots els públics. Des d'aleshores ja han estrenat cinc produccions, entre les quals s'hi troben èxits com 'Moriu-vos' (2022), 'Encara hi ha algú al bosc' (2021) o 'L'amic retrobat' (2019). El director de l'equipament, Òscar Balcells, explica que per una sala privada com la seva i fora de Barcelona és "difícil" tirar endavant i destaca que és resultat de "l'esforç de molts anys". "L'èxit del projecte ha estat creure amb el que volíem fer", ha destacat.