Cineclub ofereix diumenge una sessió doble molt especial que ens proposa dues mirades personals i suggerents a la realitat rural, sovint oblidada i menystinguda, però que en els darrers temps està gaudint d’un protagonisme cinematogràfic significatiu. Podrem veure, primerament, Siempre es otoño bajo los castaños, el migmetratge del manresà Víctor Iriarte que guanyà el Premi Plácido 2023, que parteix de l’encontre de dos joves a l’Espanya buidada i interior. El jurat destacà «la seva estètica naturalista que es combina amb escenes de caràcter més oníric i irreal, el bon ús de la veu en off i la sobrietat i desafecció en la posada en escena dels personatges». La sessió es complementarà amb la projecció de The Quiet Girl. Un petit miracle: una modesta producció irlandesa, parlada en gaèlic, que esdevingué un dels plats més refinats i admirats de la temporada. Un projecte que adapta a la pantalla gran una novel·la curta de la Claire Keegan Foster, del 2010. La petita protagonista, Cáit, té nou anys i és extremadament introvertida. La seva delicadesa és rebutjada per la família, tan nombrosa com desestructurada. L’enèsim embaràs de la mare possibilita que hagi de passar l’estiu amb uns parents llunyans que no l’han vist mai. Colm Bairéad, un autor dublinès, ha debutat en la ficció amb una visió de la Irlanda rural del 1981 que excel·leix per la bellesa serena i la prodigiosa capacitat d’observació. Una càmera discreta i precisa captura amb sensibilitat exquisida la metamorfosi d’una nena silenciosa (la meravellosa Catherine Clinch) que descobreix el poder de la tendresa i la comprensió. La seqüència final traspua una emoció commovedora i immaculada.