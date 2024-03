Els artistes Figa Flawas i Triquell actuaran el proper diumenge 5 de maig a Londres en el que serà el primer concert internacional de les dues bandes. La promotora musical catalano-anglesa Bona Gents, fundada per Oriol Vidal i Benet Aragay, organitza l'espectacle després de l'actuació que ja van fer The Tyets i Julieta el desembre passat a la capital anglesa. L'esdeveniment forma part de l'objectiu dels promotors de connectar i apropar la cultura musical catalana al Regne Unit. El concert tindrà lloc a la sala Scala, amb 800 persones d'aforament. La promotora té previst organitzar un altre esdeveniment musical per la tardor.

L'esdeveniment està patrocinat per Estrella Damm UK i compta amb el suport del casal català britànic Catalans UK. Part dels beneficis es destinaran a l'Escola Catalana de Londres.