Talent local, produccions pròpies, artistes de fora. I un verb: Descobrir sense repetir la fórmula. El Festival Artístic del Barri Antic de Manresa (FABA) arriba a la seva 8a edició, del 5 a l'11 de maig, a l'antiga fàbrica de l'Anònima mantenint l'esperit de risc i obertura (disciplines diferents, artistes emergents i consolidats difícils de veure a la ciutat) però buscant més que mai un "equilibri" que vol "fugir dels caps de cartell", ha explicat avui Eduard Serra. Amb la "consolidació de l'equip" (que integren una quinzena de persones) i una renovació engegada l'any passat amb Yolanda López, Luana Roca i el mateix Serra -el nom veterà del certamen- en la direcció artística, el FABA es manté en una doble direcció: anar més enllà dels dies de festival amb activitat permanent a l'Anònima, un pas més en la reivindicació de l'antiga fàbrica i motiu pel qual el FABA naixia el 2017 ("som més que un festival, som un projecte"); i quant al certamen, oferir una programació que permeti al públic conèixer noms i estils: "Que s'hi acosti no només per un artista, com passa en altres festivals". En tot cas, i com ha subratllat Serra aquest migdia en l'habitual multitudinària presentació del FABA (amb organitzadors i artistes), "si hi ha un cap de cartell són tots els voluntaris que fan possible aquesta bogeria", en una clara picada d'ullet a l'equip. El programa l'han desglossat el mateix Serra amb Yolanda López, Luana Roca i Paula Serrano, presidenta de l'associació que aaixoplugael festival, amb la regidora de Cultura, Tània Infante, regidora de Cultura i Llengua de l'Ajuntament de Manresa.

PRODUCCIONS EN CATALÀ: El 50%

El festival, que vol ser un espai "amable" i de "participació" per a la ciutat i, en especial, per als veïns i veïnes del barri antic de Manresa és, com ha remarcat Infante, "un projecte de ciutat" que manté el "suport i el compromís" del consistori. Pel tipus de festival, pel lloc on es fa i per l'acompanyament al "talent local i les produccions fetes en català" que, com ha dit Infante, en aquesta edició suposen el cinquanta per cent de les propostes programades. El FABA té un pressupost de 18.000 euros, ha explicat Infante i la idea és que augmenti (com el d'altres iniciatives culturals de la ciutat) a una xifra aproximada de 25.000 euros.

DEL 5 A L'11 DE MAIG: D'EL BUEN HIJO A JÚLIA COLOM

El FABA se celebrarà del 5 a l'11 de maig i entre els artistes que passaran pels diferents espais de l'Anònima hi ha DREA(Dj d'origen africa i espanyol, ha estat telonera de Bad Gyal), El Buen Hijo (pop efervescent criat a Madrid); Melenas (pop atemporal des d'Iruña, quartet femení a l'estela d'Stereolab), els catalans Renaldo & Clara (que tornen al FABA sis anys després per presentar el seu aclamat quart disc, La boca aigua), la mallorquina Júlia Colom (tradició musical balear portada al present), la madrilenya Rebe (artista perfomàntica, definida com la Jeanette de la Generació Z) o Kimberley Tell (bedroom, pop i neo soul amb una Dj i cantant canària, que retorna a l'escenari).

JORNADA INAUGURAL: DIUMENGE 5 DE MAIG

El festival començarà amb una activitat comunitària a càrrec de Cinta Tort, un berenar popular per apropar el públic a la cuina "des d'una exploració performativa". Continuarà amb tres propostes musicals: L'artista manresana AINA presentarà el seu primer EP, "cançons íntimes i vulnerables"; Júlia Colom interpretarà els temes del seu primer disc, Miramar i tancaran la jornada els també manresans Aina & Eric amb proposta de joc i exploració amb diferents instruments i estils. I Dj Grozza, dj resident del FABA des de la primera edició.

EL FABA: DE DILLUNS 6 DE MAIG AL DIJOUS 9 DE MAIG

Entre setmana, l'activitat es farà als garatges de l'Anònima, on s'instal·larà el ja conegut com a FABAr. Cada vespre tindrà lloc una activitat artística i durant tota la tarda es podrà visitar l'exposició de fotografia oberta al públic Yo si me sueño me sueño así', de Júlia de Carpio. Una reflexió de retrat i paraula per entendre la relació i vivència entre les dones i la cirurgia estètica.

Concerts: dilluns 6 actuarà Barjaula Travesti, una performance Drag KingKuir (denúncia política, humor i dramatisme).Dimarts 7, la manresana Aradia unirà la música i la pintura. Dimecres 8, Gerard Normal presentarà el monòleg Coses estranyes que passen a Manresa. I dijous 9, els manresans Amor en Júpiter exposaran el seu projecte, amb capes d'instruments i sintetitzadors i INGRVVIDV farà sonar Deconstructed Club, techno, breakbeat i bass music.

Més: entre setmana també es duran a terme diverses activitats de reflexió, conversa o pensament com la visió de Blau Piqué i la seva experiència en el món Drag o la xerrada sobre cultura Ballroom per part de JAYCE, La Spanish Mother de la Elite Kiki House of Bodega i membre de la Internacional Gorgeous House of Gucci. També, el col·lectiu santpedorenc d'arts escèniques Papeles Manifesto parlarà del seu recorregut artístic i s'explicarà l'activitat permanent engegada aquest any per part del FABA: els projectes que s'estan treballant i com es "construeix" una producció pròpia.

JORNADA CENTRAL: DISSABTE, 11 DE MAIG

Seran més de 12 hores de cultura, música, gastronomia i art. El FABA acollirà les actuacions musicals de la dj DREA, El Buen Hijo, Melenas, Renaldo & Clara, Rebe, Kimberley Tell. Quant a la programació de quilòmetre zero, els manresans Sad Boys (cares conegudes de l'escena local, amb un so proper a l'emo i el post-hardcore); Buds (projecte individual de Núria Budia, de Run Out The Closet); Dirty Pulido (projecte musical manresà fill de la pandèmia de caràcter humorístic, però sense "caure en la comèdia") o la navarclina Júlia Collado (Iris Deco, Cucafera, que tancarà la llotja de creació amb una actuació a cappela. També, Fila 1 Butaca 4, una producció del festival, resultat del procés creatiu de la Camil·la Adrián i la Gala González, dues ballarines emergents que busquen obrir-se camí com a creadores de peces pròpies.

També, artistes visuals i plàstics de la Llotja de creació com Ari Cano, Gisela Mart, Júlia de Carpio, Joana Carrascosa i Roger Romagosa. I l'actuació musical complementària de The Missing Leech, l'antifolk del Bages. I la música dels dj's: Cucafera, Les Curlis, Mesa Caliente, Noah!!.

TAQUILLA

El FABA, una associació sense ànim de lucre, continua sent, ha subratllat els seus promotors, un "festival obert a tothom". La jornada central de l'11 de maig serà gratuïta i la jornada inaugural i les activitats d'entre setmana, amb taquilla inversa. No ha faltat l'agraïment a tots els patrocinadors, públics i privats.