La banda bagenca d’indi rock català, Declivi, va guanyar dissabte a la nit la final de L’Engresca’t, un concurs adreçat a tots aquells grups novells que volen fer el salt al panorama musical i donar-se a conèixer. En la categoria de DJ, el premi se’l va endur DJ Txivi. Organitzat per l’Associació Cultural Telecogresca, Declivi va obtenir com a premi formar part del cartell de la Telecogresca 2024, que se celebrarà al Parc del Fòrum, el dissabte 6 d’abril, compartint escenari amb JazzWoman, Sara Socas, DJ Trapella, DJ Txivi i, com a plat fort, Zoo, en el que serà el darrer concert dels de Gandia a Barcelona.

Declivi, que va debutar l’estiu del 2023, el formen Bernat Ledesma (baix), Víctor Martínez (guitarra), Marc Romera (guitarra), Unai Tenreiro (bateria), Max Galindo (guitarra) i Nil Navarro (veu). Dissabte competien amb tres formacions més, Madame Rojo, Bivac i el grup de Sant Salvador de Guardiola Cürial. La final es va celebrar a Fontana i la banda bagenca, exponents de la reivindicació del rock català, va actuar durant mitja hora, interpretant una vuitena de temes, entre els quals Teseu, Dolç record o La pira. El jurat del concurs -al qual van arribar per votació popular- va valorar, sobretot, la «connexió» de la banda: entre ells i l’aconseguida amb el públic.