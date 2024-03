MoMa Espai Cultural s’inaugura aquest dissabte amb l’exposició «Bestiari»

Aquest dissabte, coincidint amb la inauguració de MoMa Espai Cultural (al passatge Gingoler, 4), el centre obre la seva segona exposició, Bestiari, de l’artista valencià Adrià Miko (València, 1994). La mostra, que es podrà visitar fins al dimarts 30 d’abril, és un recull de les últimes peces de l’artista, que amb un llenguatge colorista evoca la bellesa de la vida indòmita. La mostra és de lliure accés i es pot visitar de dilluns a divendres de les 9.30 a les 13.30 h i de les 15.30 a les 20 h. En cas de voler concertar una visita guiada a l’exposició, cal contactar a través del correu electrònic a moma@momaespaicultural.com

Inauguració de l’espai

La inauguració de MoMa Espai Cultural començarà a les 5 de la tarda i s’allargarà fins a les 8 del vespre. L’acte consistirà en unes portes obertes per visitar l’espai -on conviu l’escola d’idiomes- una explicació detallada del projecte, la participació d’alguns dels professors de la programació de tallers de primavera i una visita guiada a l’exposició Finalment, també s’oferirà un refrigeri als participants, que anirà acompanyat de música per acabar la jornada.