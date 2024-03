Manresa disposa d'un nou espai cultural que s'inaugurarà el pròxim 16 de març. El MoMa Espai Cultural està impulsat per l'escola d'idiomes MoMa New School i està ubicat al passatge Ginjoler en una antiga fàbrica que s'ha renovat completament. És un edifici de tres plantes de 450 metres quadrats on també es faran les classes d'idiomes.