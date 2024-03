Surt a la llum, per primer cop en 63 anys, l'àlbum del rodatge de "Plácido" que Cine Club Manresa va regalar a Berlanga

El 17 de març del 1961, Luis García Berlanga (1921-2010) va presentar, a la desapareguda Sala Loiola, la pel·lícula Bienvenido Mr. Marshall. Aquell març, el cineasta rodava Plácido a la capital del Bages i Cineclub, aprofitant l'avinentesa, l'havia convidat a assistir a una de les sessions per parlar de la pel·lícula que havia rodat el 1953. Quatre mesos més tard, el 12 de juliol del 1961, el president de Cineclub, Joan A. Ribas Campos, enviava a Berlanga una carta en la qual li agraïa la "gentilesa" que havia tingut amb l'entitat i l'informava que rebria un àlbum del rodatge de Plácido a Manresa, amb fotografies de Jaume Marcet Marcet i dibuixos de l'artista Miquel Esparbé, ambdós membres de Cineclub Manresa. També un quadre, pintat pel mateix Esparbé, que aleshores només tenia 17 anys. Tot plegat, un regal per la seva col·laboració amb l'entitat manresana per presentar el seu film. L'arxiu de Cineclub Manresa conserva tant la carta enviada per Ribas Campos com la resposta que, tres dies més tard, el 15 de juliol del 1961, els adreçava Berlanga.

I l'àlbum? L'àlbum va arribar al seu destí -i el director va prometre que el guardaria- i actualment forma part del fons Berlanga que custodia la Filmoteca Espanyola. Ara, per primera vegada en seixanta-tres anys, l'àlbum del rodatge de Plácido impulsat per Cineclub surt a la llum en la seva totalitat gràcies a un acord que l'Associació Memòria i Història de Manresa va signar el febrer amb la Filmoteca Espanyola per adquirir una còpia digitalitzada que, des d'avui, es pot veure a memoria.cat, al web dedicat al rodatge de Plácido a Manresa (cliqueu aquí).

Un àlbum que és, apunta l''historiador de memoria.cat, Joaquim Aloy, "una autèntica joia" i, a més, "inèdit" per al gran públic, incloses moltes de les fotografies de Berlanga dirigint el film, obra de Marcet Marcet. En el seu moment, probablement, només el van veure els llavors membres de Cineclub. Dels actuals, apunta Conxita Parcerisas, membre de les dues entitats, memoria.cat i Cineclub Manresa, "ningú no l'ha vist". Evidentment, l'existència de l'àlbum es conexia per les cartes però no el seu contingut. Ara fa tres anys, explica Aloy, el diari El País, en un reportatge titulat El tesoro Berlanga, reproduïa cinc de les dinou pàgines d'aquest àlbum i les atribuïa a un "Cuaderno de recuerdos de rodaje de la película 'Plácido' en Manresa (1961)", però sense explicar quina era la seva procedència ni els seus autors.

L'àlbum el va realitzar Jaume Marcet Marcet, de qui a dia d'avui els mateixos membres de CineClub coneixen pocs detalls de la seva biografia ("sembla que havia treballat a Pirelli i que vivia al carrer Vilanova", explica Parcerisas) i que, pel que sembla, no era cap fotògraf professional, i es complementa amb dibuixos d'un joveníssim Miquel Esparbé, que en alguns casos, explica Aloy, "completa amb el seu traç el perfil de les persones o objectes (focus, portes, aparadors, baranes del balcó...) de les fotografies". Com explica Aloy (i es pot llegir al nou apartat del web), Miquel Esparbé recorda que va fer aquests dibuixos quan "justament acabava de patir les febres de Malta, que el van deixar molt tocat i que el va limitar molt a l’hora de dibuixar. També recorda que en Josep Torruella, de la junta de Cine Club Manresa, anava a casa seva gairebé cada dia per seguir el procés de creació de l’àlbum". El producte final, amb les fotografies, dibuixos i textos, va ser l'àlbum "tan acurat i fantàstic" que evidencia, a més, apunta Aloy, "una gran estima de Cine Club Manresa envers Berlanga, i que el reconegut director devia apreciar enormement". Ho subratlla també Parcerisas: "És un reconeixement a la junta de Cine Club per la seva implicació, per convidar el director" que va revolucionar la Manresa amb el rodatge de Plácido.

125 anys de cinema a Manresa: l'origen de tot plegat

Com explica Aloy, el procés per poder treure a la llum l'àlbum va començar gràcies a l'exposició que commemorava els 125 anys de cinema a Manresa, comissariada per Olga Payan, que es va poder veure al Centre Cultural el Casino de Manresa, del novembre del 2021 al gener del 2022, en la qual els membres de memoria.cat van conèixer l’existència de la carta de Cineclub Manresa a Berlanga. L'entitat es va posar en contacte amb la Filmoteca Española, dipositària del fons Berlanga, i amb el fill de Luis García Berlanga, per poder tenir "una còpia digitalitzada d’aquest àlbum i poder-la penjar a www.memoria.cat". Han hagut d'esperar, explica, "a la finalització de tot l’inventari del fons", ja acabat.

Les dues cartes que testimonien l’enviament de l’àlbum de Cineclub i la resposta de Berlanga

A més de l’àlbum de rodatge de Plácido, memoria.cat publica també la carta adreçada a Berlanga del 12 de juliol del 1961, signada pel president de Cineclub Manresa, Joan A. Ribas Campos. En aquesta carta (en que informen Berlanga de l’enviament del quadern i del quadre pintat per Esparbé), Cineclub expressava la seva admiració, estima i agraïment pel cineasta: «Era deber de este Cineclub para con VD. corresponder a su gentileza. Nuestra ciudad vivió días inolvidables ante la insólita aparición de un equipo cinematográfico que, a sus órdenes, emprendió el rodaje del film Plácido» [...] «Pero hubo más. Sólo bastó una llamada en nombre de Cineclub Manresa para que Vd. y sus componentes nos escucharan y con encendido entusiasmo quisieran colaborar con nosotros [presentant Bienvenidos Mr. Marshall enuna sessió de l’entitat a Manresa], débiles hormigas que intentamos romper lanzas en favor ¡ay! del buen cine». Tres dies després, el 15 de juliol, responia Berlanga (amb la carta que també es reprodueix en el web) i els promet que guardarà l’àlbum i el quadre.

L'argument original de Plácido

L'exposició comissariada per Payan el 2021 dedicava un apartat al 60è aniversari del rodatge del film de Berlanga a Manresa en la qual, a més de fanós motocarro, també es podia veure el guió original de Plácido, titulat Siente un pobre a su mesa, provinent de l’arxiu de la Filmoteca Española. Memoria.cat també publica digitalitzades, conjuntament amb l'àlbum, les 10 pàgines de l'argument original de Luis García Berlanga i Rafael Azcona a partir del qual es va desenvolupar el guió del film. Inicialment la pel·lícula s'havia de titular "Siente un pobre en su mesa", però aquest títol va ser censurat i després de denominar-se provisionalment "Los bienaventurados", la pel·lícula va acabar portant el nom del seu protagonista: Plácido. En l'àlbum, precisament, una de les pàgines va referència a aquests canvis de nom.

En l'argument original escrit el 1960, Berlanga i Azcona es van inspirar directament en la campanya de caritat promoguda pel govern franquista que s'anomenava així i, per tant, no és "d'estranyar que aquest títol fos víctima de la censura del règim". El guió va ser la primera col·laboració entre Berlanga i Azcona que a partir d'aquell moment van formar un tàndem exitós en 11 films més.