Art Viu celebra el centenari del Cercle Artístic de Manresa

El grup Art Viu celebra l’any del centenari del Cercle Artístic de Manresa amb una exposició col·lectiva a l'Espai 7 del Centre Cultural el Casino que recollirà obres de quatre dels seus membres: Antolina Vilaseca Masachs, Manel Marzo-Mart, Josep Soler Montferrer i Josep M. Massegú Bruguera. Tots ells van formar part d’Art Viu, el grup politicocultural, autònom dins del Cercle que, durant els anys seixanta, va reunir artistes manresans experts en diverses disciplines. L’exposició, titulada Art Viu, en el centenari del Cercle Artístic de Manresa, reuneix pintura i escultura.

L’exposició, organitzada per l’Ajuntament de Manresa amb col·laboració del Cercle Artístic de Manresa, s’obrirà aquest divendres a les 19 h i comptarà amb la intervenció de Dolors Mas Rubió, representant del Cercle Artístic de Manresa, i de l’artista Josep Maria Massegú Bruguera. La mostra es podrà visitar fins al 7 d'abril, de dimarts a diumenge, de 17.30 a 20.30 h.

ELS ARTISTES

Antolina Vilaseca Masachs (Sant Vicenç de Castellet, 1943) hi exposarà pintures com Un univers i Mediterrani, de la sèrie Naturals, i Terra. Durant la seva trajectòria, l’artista ha combinat la pràctica artística amb la docència, i ha exposat la seva obra a Catalunya i a fora, a ciutats com Palma de Mallorca, Múrcia i Ourense, però també a països com Anglaterra, Argentina o Itàlia, entre molts altres.

Manel Marzo-Mart (Manresa, 1944) és un artista especialitzat en gravat i estampació, que es caracteritza per reinventar-se contínuament. Durant els anys seixanta i setanta, va viatjar per Europa per formar-se i conèixer estils i formes de treballar. Va estar a Itàlia, França (on va viure un temps a París), Suïssa (on va obrir un taller de gravat a Basilea), Bèlgica, Holanda i Dinamarca. A l’exposició del Casino es podran veure obres seves com la pintura Suport en roig, i les escultures Forma Blanca i Home.

Josep Soler Montferrer (Manresa, 1945), inquiet i innovador, va ser un dels dinamitzadors i organitzadors culturals més participatius del grup Art Viu. Durant els anys setanta, va pintar amb espàtula, gruix de pintura, i colors que el seu pare, que regentava un taller de pintura de cotxes, li preparava. El caracteritzava el toc naïf que transmetia a la seva obra. Més endavant, va treballar amb tècniques mixtes i va experimentar amb imatges microscòpiques. A l’Espai 7, hi exposarà, entre altres obres, Racó de la cuina (pintura a l’oli, 1965), Talamanca (tècnica mixta, 1968), Assaig de càntic en el temple (tècnica mixta, 1966).

Josep Maria Massegú Bruguera (Manresa, 1942) es va llicenciar en Belles Arts i va exercir de docent a l’Acadèmia Catalunya, al Col·legi Badia Solé i a La Salle Manresa. Ha format part d’associacions i entitats que han promogut la pintura, com el mateix Cercle Artístic de Manresa, el Grup 13 o el col·lectiu interdisciplinari Quaderns de Taller. A l’exposició es podran veure obres com L’avi Mejias, La Sunsi i La iaia Trini.