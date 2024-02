El Cercle Artístic de Manresa, administrador de les festes de la Llum d'enguany, ha presentat aquest matí una nova escultura al carrer de les Barreres que porta per títol: "La dona artista". L'obra de Xus Royo Reverte és una planxa de ferro amb una silueta femenina que pretén ser un homenatge a totes aquelles dones que han quedat fora dels llibres d'història de l'art, però que van fer grans contribucions en totes les disciplines artístiques.

L'autora de l'obra no ha pogut assistir a la inauguració de la peça, però el president del Cercle Artístic, Joan Carrió Grau, ha dit algunes paraules en el seu nom. Ha fet saber que la nova escultura és "un homenatge a la figura de la dona artista" i també ha descrit dades que deixen clar que deixen clar que les dones també estan infrarepresentades en les escultures.

Per Carrió, "a Manresa hi ha moltes escultures on apareixen dones, segurament pel fet d'haver tingut la Benplantada amagada tant de temps, però no dedicades a una dona en concret". El president del Cercle ha explicat la nova peça: "la idea inicial era de formigó amb un revestiment de ceràmica que es va desestimar per la seva complexitat tècnica i finalment es va fer en planxa de ferro".

Pel que fa al disseny, és la figura d'una dona de perfil amb els cabells voleiant. Carrió ha dit que els cabells representen "el moviment de l'aigua", per això l'estàtua està relacionada amb l'aigua que arriba a Manresa a través de la misteriosa Llum. També ha apuntat que el format central significa "els reptes que enfronten les dones artistes en el seu dia a dia".

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha conclòs la presentació dient que "Manresa és una ciutat que batega fort en l'àmbit de la cultura i això també es palpa al carrer". Segons l'alcalde, "aquesta escultura reconeix un conjunt de dones que han dedicat la seva vida a l'art".