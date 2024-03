Súria torna a viure l'ambient festiu de les Caramelles /

Les colles caramellaires van omplir el centre de la vila aquest dijous 28 de març de festa, música i color en l’inici de les Caramelles de Súria, que enguany tornaran a ser les més grans de Catalunya. Els dies centrals seran dissabte 30 i diumenge 31 de març amb les tradicionals actuacions a tot el nucli urbà i a l’entorn de la vila.

Més de nou-cents caramellaires de totes les edats participen en les Caramelles d’enguany, agrupats en deu colles: Trabucaires del Tro Gros, Societat Coral La Llanterna, Juvenil del Foment Cultural, Gran de l’Agrupació Sardanista, Infantil de l’Agrupació Sardanista, Infantil del Foment Cultural, Altatxu, Coral Sòrissons, Altatxets i Gran del Foment Cultural. Aquesta darrera colla participa en les Caramelles per primera vegada.

Aquesta nova edició de les Caramelles va començar amb el lliurament de les cintes commemoratives a les colles, en un acte que va tenir lloc davant la Casa de la Vila amb la presència de centenars de caramellaires. L’entrega de les cintes va anar a càrrec de l’alcalde Albert Coberó i de la regidora d’Esports i Festes, Alba Martínez. Enguany, el pregó de la festa va correspondre a la colla de La Llanterna en motiu del 135è aniversari de l’entitat. La presidenta de l’entitat, Loli Rodríguez, va parlar de les Caramelles com «la festa més esperada» i celebració d’agermanament que supera totes les diferències. També va recordar totes les persones que han format part de l’entitat al llarg de la seva història.

Per la seva banda, l’alcalde Albert Coberó i la regidora de Festes van agrair la participació i la feina de totes les colles caramellaires per haver convertit la festa surienca en una referència a tot Catalunya. A l’acte d’inici de les Caramelles també hi van assistir representants de tots els grups de la Corporació Municipal. Després de l’acte d’inici va començar la Passada Caramellaire, que va recórrer el centre urbà i els carrers de les colles amb una banda musical ampliada, formada per intèrprets de diferents grups caramellaires.

En la música de la Passada van tenir especial protagonisme les composicions del músic surienc Joan Pelfort i del grup bagenc Strombers, en les primeres Caramelles des de la desaparició del seu cantant Ferran Gallart. El programa d’aquest primer dia de Caramelles va acabar amb el sopar i el concert de l’SPOK, que va omplir el Pavelló Municipal d’Esports amb les actuacions d’Arreplegats, Tio Tirito, La patrulla de la muerte i Les Pubis.