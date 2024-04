El Concurs infantil i juvenil de piano Maria Vilardell Viñas s'estrena amb 21 participants

La primera edició del Concurs infantil i juvenil de piano Maria Vilardell Viñas, que organitza Joventuts Musicals de Moià, va reunir 21 participants, que van quedar repartits en tres categories. El concurs va tenir el patrocini de Rovira-Energia i, des de l'organització, es va destacar el bon nivell dels instrumentistes.

El madrileny Álvaro Fernández-Bravo va obtenir el Primer Premi juvenil amb una actuació que el jurat va valorar en gran manera. "Ha ofert un impecable Mozart, un deliciós Chopin, un Schumann ple de força i un interessantíssim Kurtág", van destacar. La recompensa per Fernández-Bravo és una beca i la celebració d'un concert. El segon premi va ser pel pianista mallorquí Marc Sintes.

En la categoria infantil, primer premi per Nicolás Vaysgerber i segon per a la granerina d'origen polonès Sofi Forenc. Albert Pujadé. La beca i el millor estudi són per a Albert Pujade.

La categoria aleví va ser la més concorreguda, i el primer premi va correspondre a Marc Parés, que va guanyar també la beca per al Campus musical. Lior Gotlibovich Castro va obtenir el segon premi, i el moianès Gerard Romeu va guanyar el premi al millor estudi.

RESULTATS

Categoria Juvenil

Primer premi: Álvaro Fernández-Bravo Casado

Segon premi: Marc Sintes Pineda

Beca per al Campus Musical del Moianès: Álvaro Fernández-Bravo Casado

Millor interpretació d'un estudi: Marc Sintes Pineda

Actuació dins el cicle de Joves Talents Maria Vilardell Viñas: Álvaro Fernández-Bravo Casado i Marc Sintes Pineda

Categoria Infantil

Primer premi: Nicolás Vaysgerber Ciulinaru

Segon premi: Sofi Forenc

Beca per al Campus Musical del Moianès: Albert Pujade Viladrich

Millor interpretació d'un estudi: Albert Pujade Viladrich

Menció per participar al Campus Musical: Nicolás Vaysgerber Ciulinaru

Categoria Aleví

Primer premi: Marc Parés González

Segon premi: Lior Gotlibovich Castro

Beca per al Campus Musical del Moianès: Marc Parés González

Millor interpretació d'una obra catalana: Lior Gotlibovich Castro

Millor interpretació d'un estudi: Gerard Romeu Bas

Menció per participar al Campus Musical: Martí Sobrado Ruiz

Actuació dins el cicle de Joves Talents Maria Vilardell Viñas: Marc Parés i Lior Gotlibovich