L’escola de La Coromina tracta el cicle vital en un llibre il·lustrat

El trajecte per les quatre estacions d’una ametlla que es desprèn de l’arbre mare és l’argument ple de referències naturals, i carregat de metàfora sobre el trànsit de la vida, que van escriure una professora i una mare de l’Escola Joan de Palà de La Coromina i van il·lustrar els 21 alumnes de 3 a 12 anys del centre. El resultat del treball col·lectiu és un llibre que «vol explicar als nens i les nenes què passa en cada moment de l’any», explica la docent i directora Mª Alba Torrentallé, autora juntament amb Mireia Torramorell de l’àlbum Corona’t amb les 4 estacions que es pot comprar a l’escola, a les llibreries de Cardona i, també, en la parada que muntaran per Sant Jordi, al preu de 21 euros.

«Cada any fem un projecte de curs», explica Torrentallé, i «vam pensar en la idea de contemplar la natura, la mare Terra, perquè sense ella no som res». La Joan de Palà també porta el nom de ZER Cardener, és a dir, es tracta d’una Zona Escolar Rural. I com els altres centres similars que hi ha arreu del país, sempre està pendent de la demografia. «Cada cop hi ha menys alumnes», afirma la directora sense descartar el tancament.

Mª Alba Torrentallé i Mireia Torramorell, amb el llibre / ARXIU PARTICULAR

De moment, però, el col·legi és ben viu i el projecte del llibre ho demostra. «Ni la Mireia ni jo havíem escrit mai un conte», explica. «Hi ha una ametlla petita que a la tardor es desprèn de la branca, no vol marxar, però li toca fer el seu camí», apunta Torrentallé: «allunyar-se de la mare, la por a anar sol a un lloc desconegut, l’ametlla està espantada, és un tema molt emocional, com ens passa a les persones en les nostres vides, no només als fills sinó també als adults en situacions inèdites».

Després de l’època de la caiguda de les fulles arriba l’hivern amb el seu imaginari de fred i foscor. «En aquesta estació, l’ametlla és una llavor que queda enterrada, allà on hi ha aranyes i cucs, però també minerals i aigües cristal·lines, l’hivern té el seu encant», afegeix. No en va, el capítol l’han titulat «l’escalfor del món interior».

La primavera pren aleshores el relleu amb l’esclat de la vida «en un entorn que no coneixes» i que significa «creixement». És «el despertar que ens espera» i que precedeix a l’estiu, «el moment més viu». El viatge per les quatre etapes de l’any ensenya al lector què implica i significa «fer-se gran».

Els alumnes van anar a presentar el llibre a la residència d'avis / ARXIU PARTICULAR

Cada pàgina està formada per un vers al peu i, a sobre, la fotografia de la il·lustració d’un estudiant, 21 per cada estació. Després de presentar-lo a la castanyada de l’any passat, els nois i les noies han ensenyat el seu treball a les escoles, la residència d’avis, la biblioteca, la Fira de Nadal de La Coromina i ara volen ensenyar el llibre per Sant Jordi. Serà el final d’un trajecte que els ha ajudat a créixer.