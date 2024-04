Manresa consolida l'espai exclusiu per als professionals del llibre i la rosa per Sant Jordi

Les parades de llibres i flors ocuparan el dia de Sant Jordi a Manresa un espai propi i diferenciat de la resta, tal com ja ha anat succeint els darrers anys. La Cambra del Llibre de Catalunya, institució que agrupa els gremis i associacions d'editors, llibreters, distribuïdors i de la indústria gràfica, ha explicat aquest dilluns com celebraran Barcelona i altres ciutats del país el Dia del Llibre i la Rosa destacant un increment dels estands dedicats a la venda de llibres.

Durant molts anys, per Sant Jordi es van barrejar les parades professionals amb les d'entitats i associacions sense ànim de lucre que aprofiten el 23 d'abril per recaptar fons per a les seves activitats. Des dels sectors del llibre i la rosa, però, es va aprofitar la pandèmia per delimitar un espai propi, fórmula que s'ha mantingut a la capital del Bages. L'espai perimetrat estarà ubicat al Passeig Pere III, a l'altura del Casino, i tindrà una zona pròpia per a les signatures de llibres amb la voluntat d'afavorir la mobilitat.

Sobre Berga, la Cambra ha explicat que les llibreries tindran parades davant del seu local, i les entitats es repartiran per diversos punts de la ciutat.

El Sant Jordi d'enguany és el primer que cau en un dia feiner i sense restriccions des de la pandèmia, ja que el 2020 no es va celebrar, el 2021 es va fer amb mascaretes i evitant aglomeracions i els dos darrers anys va caure en cap de setmana. El 2024 és un any de traspàs i Sant Jordi serà en dimarts.

Les previsions de la Cambra del Llibre de Catalunya són d'una alta participació en un any en què més poblacions s'apunten a la iniciativa de crear àrees específiques per als professionals del llibre i la rosa. A Barcelona, hi haurà espais en set districtes i un centenar de parades davant de les llibreries i altres zones habituals. Així mateix, la capital catalana recuperarà la Rambla com a carrer amb parades de llibres i roses.

Des de la Cambra han afirmat el convenciment que «la implantació d'uns espais dedicats al llibre i la rosa ha estat clau per a la racionalització de la festa, les millores en seguretat, eficiència i serveis, i per a assumir el creixement que ha experimentat el Dia del Llibre i la Rosa, i la festa de Sant Jordi en el seu conjunt, d'uns anys ençà, tant d'oferta com de públic, i sobretot en grans ciutats com Barcelona. L'objectiu, doncs, és fer-ho de la manera menys densificada possible i com més va més distribuïda en barris».