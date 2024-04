Blaumut publica la cançó i el videoclip ‘Camises de palmeres’, avançament del sisè disc ‘Abisme’

Blaumut ha publicat la cançó i el videoclip ‘Camises de palmeres’ (Fanatik). El tema és el primer avançament del sisè disc ‘Abisme’, que es publicarà en dues parts o capítols. La primera veurà la llum el 26 d'abril i la segona, a la tardor. En declaracions a l’ACN, el compositor i cantant Xavi de la Iglesia, explica que ‘Camises de palmeres’ és “un tema que parla de les coses efímeres”. La cançó, afegeix, tracta sobre un estiu que s’enamora de la Lluna i mai sap si la tornarà a veure i per això intenta fer una fotografia del moment i gaudir-ho. De la Iglesia afirma que és "una crida a estar presents i un toc d’atenció a la societat que vivim, a la que jo no hi combrego gens", afegeix.

El videoclip de la cançó ‘Camises de palmeres’ ha estat dirigit per Marta Pérez, de la productora ‘Murmuri’, i s´ha rodat entre Arenys de Mar i el Delta de l'Ebre.

Gira

La primera part del disc està pensada per rodar en concerts d'estiu i festivals, i la segona, en teatres i auditoris, amb dos tipus espectacles ben diferenciats tant pel que fa l'estètica com en el concepte.

La presentació del primer capítol serà el 3 de maig a les Escales de la Catedral de Girona de la ma del festival Strenes.