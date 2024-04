La Cobla Ciutat de Manresa uneix passat i present per celebrar els seus 25 anys

L’espai exterior del Casino de Manresa es va impregnar d’un ambient sardanista durant la tarda i vespre d’ahir en l’acte de cloenda de la celebració dels 25 anys de la Cobla Ciutat de Manresa. Músics que actualment en formen part i d’altres que n’havien estat membres, es van retrobar en una interpretació conjunta que va animar alguns dels presents al passeig Pere III a formar una gran rotllana per ballar sardanes.

La rotllana de sardanistes al passeig es va anar fent gran / JORDI BIEL

Obria l’acte la interpretació del Ball de Nans de Manresa, que donaria pas a la part institucional de la commemoració, en què un dels antics integrants de la cobla, Joan Adam, feia un breu repàs del què han suposat aquests 25 anys de l’entitat. En destacava «la bona escola» que ha estat aquesta cobla per als músics que n’han format part o que s’han integrat en altres agrupacions de fora. «Aquí en som només una petita representació», però en un agraït retrobament d’antics i actuals membres, motiu pel qual «anem vestits com ens dona la gana» i no amb la indumentària pròpia de quan van a tocar, apuntava en to d’humor. Va puntualitzar que, concretament, «han passat 5.876 dies des que fèiem les primeres notes com a formació, un 1 de març de 1998, aquí a Manresa».

Des d’aleshores, hi ha hagut tota una trajectòria «farcida d’anècdotes i moments inoblidables», i en què s’han fet «un munt de quilòmetres» per recórrer «moltes poblacions», fins a arribar al moment actual, en què s’ha donat la coincidència entre els 25 anys i la proclamació de Manresa com a Capital de la Sardana.

L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i de la regidora de Cultura de l’Ajuntament, Tània Infante. Aloy va voler «felicitar i agrair» als membres de la cobla «haver cobert el buit» que hi havia a la ciutat, tenint en compte que la formació va néixer després de més d’una dècada sense cap formació d'aquest estil a Manresa. Va destacar la presència de gent jove entre els integrants actuals, la qual cosa «demostra les ganes i la voluntat de mantenir instruments propis d’aquest país, i que la sardana és una dansa que traspassa generacions».

En acabat, l’alcalde i la regidora van lliurar l’Àliga de la ciutat als membres de la Cobla, i un cop feta la foto conjunta, es va donar pas a un concert amb la interpretació de sis sardanes d’autors locals.

«Crear la cobla va ser fàcil»

Entre els presents a l’acte d’ahir hi havia Ramon Fontdevila, que era regidor de Cultura a l’Ajuntament quan va néixer la Cobla Ciutat de Manresa.

En declaracions a aquest diari, elogiava la trajectòria que ha tingut en aquests 25 anys, entre altres coses pel fet que «els nostres músics hagin pogut tocar a Manresa, amb un format molt dinàmic, i amb una gent que té molt bona formació». Diu que disposar d’una cobla com aquesta «era molt necessari», però admet que «políticament té poc mèrit» haver ajudat a crear-la perquè a nivell social «hi havia tantes ganes de fer-la i tanta gent disposada, que va ser fàcil».