L’Orfeó Català s’estrena a Santpedor en un doble concert amb la Coral Escriny

La Coral Escriny de Santpedor és una de les dues formacions convidades per l’Orfeó Català al projecte Xarxa Coral d’aquesta temporada. Un projecte que l’Orfeó va iniciar la temporada 2012-2013 amb l’objectiu de crear vincles i fomentar una relació estreta amb altres cors de Catalunya. Aquesta col·laboració es concreta anualment en un concert que l’Orfeó ofereix a les poblacions de les dues agrupacions corals escollides i en la posterior actuació que aquests dos cors fan al Palau de la Música Catalana. Així, aquest dissabte, es podrà escoltar per primera vegada a Santpedor, un dels cors de referència del nostre país, i l’endemà diumenge, l’Escriny podrà compartir novament concert amb l’Orfeó Català i amb l’altre cor convidat, l’Orfeó Vigatà a l’emblemàtic escenari del Palau de la Música. Serà la tercera vegada que el cor santpedorenc actuï al Palau

Concert a Santpedor

L’Orfeó Català oferirà a Santpedor un concert per a cor i piano amb dues parts diferenciades. Una primera de música romàntica germànica, amb peces de Mendelssohn, Bruckner i Brahms, i una segona part de música catalana, amb l’estrena de la Suite Rosa dels Vents de Carles Prat Vives, una obra de Josep Anselm Clavé de qui, enguany se celebra el bicentenari del naixement. El concert es clourà amb dues cançons interpretades conjuntament per l’Orfeó i l’Escriny, La sardana de les neus que es fonen, que dirigirà el director de l’Escriny, Marc Reguant, i El cant de la senyera, que dirigirà Pablo Larraz, director de l’Orfeó. Serà la primera vegada que aquesta prestigiosa formació ofereix un concert a Santpedor, a l’auditori del Convent (18 h). Les entrades es poden adquirir a coralescriny.cat

Concert al Palau de la Música

En el concert del Palau de la Música Catalana, diumenge (17.30 h), els dos cors convidats interpretaran, a la primera part, un repertori d’uns trenta minuts de durada cadascun. La intervenció del cor bagenc comptarà amb set peces d’estils i orígens ben diferents. La primera serà Laudate Dominum de Josep Vila Casañas; seguida de Les Berceaux de Gabriel Fauré; Abendlied op. 69 núm 3 de Joseph Rheinberger; Bogoroditse Devo de Serguei Rachmaninov, la basca Zerupeko Izar d’Eva Ugalde i finalment dues peces que el compositor Manel Camp va crear en el 50 aniversari de l’Escriny: Entre els morats i l’ocre i Cançó de Mahalta de l’obra Illa Inaudita. Camp acompanyarà la Coral Escriny al piano en aquestes dues peces.

A la segona part del concert hi haurà una actuació breu de l’Orfeó Català seguida de l’actuació conjunta dels tres cors. Els tres directors es reparteixen la direcció de les tres obres finals del concert.