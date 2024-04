Set presentacions de llibres que no et pots perdre aquest dijous a la regió central

Xarli Diego parla a la Parcir del llibre «Salta per la porta i entra per la finestra»

Uns productes que parlen entre ells en un supermercat... Un semàfor que fa reflexions... O una tecla blanca d’un piano que es perd al carrer. Aquests són alguns dels protagonistes de Salta per la porta i entra per la finestra, el tercer llibre de Xarli Diego (editat per Amazon) que fusiona la imaginació, el sentit de l’humor i la intel·ligència artificial. I que també és el primer audiollibre del comunicador, creat amb la seva veu i amb producció pròpia. Són 21 relats i microrelats del radiofonista musical, presentador de televisió, director de dues companyies de discos i assessor de comunicació, vinculat a Manresa: va treballar dos anys a Ràdio Manresa, va ser columnista d’aquest diari i va organitzar el Bages Music Festival. El llibre, amb dos capítols dedicats a amistats de la ciutat, el presenta avui (19 h) a la Llibreria Parcir de Manresa acompanyat de la periodista Pilar Goñi.

La manresana Míriam Tirado signa a l’Abacus «Els mil colors del fil invisible»

La manresana Míriam Tirado, consultora de criança conscient, periodista especialitzada en maternitat, paternitat i criança i autora supervendes, amb més de mig milió d’exemplars a l’estat, signarà avui (18 h) a llibreria Abacus de Manresa, una de les seves últimes novetats: Els mil colors del fil invisible (B de Blok), un àlbum en gran format il·lustrat per la Núria Aparicio. El llibre explorar els tipus d’amor que ens uneixen a través de la Maria, que troba molt a faltar la seva cosina Carla, que viu lluny. Sap que estan connectades sempre gràcies al fil invisible, però en vol saber més coses. Com és, aquest fil? De quin color? Quina forma té?. Un àlbum per a infants a partir de 4 anys, editat en català i en castellà, que vol, com explica l’autora, «reconfortar els infants amb ansietat per la separació, recordar-los la força de l’amor que ens uneix als qui més estimem».

La història de superació personal d’Anna Comellas, a Sant Joan

La biblioteca de cal Gallifa, de Sant Joan de Vilatorrada, acollirà aquesta tarda a les 18.30 h la presentació del llibre 4 abraçades i 1 tros de paper: operació rescat a la cova d’Esjamundo. L’acte és obert i comptarà amb la participació de la periodista Laia Bonals, redactora d’esports d’El Periódico de Catalunya, autora del volum, i Anna Comellas Vilanova, la protagonista dels fets que narra l’obra publicada per Símbol Editors.

Anna Comellas treballa d’infermera a l’Hospital Clínic de Barcelona i viu a Sant Joan de Vilatorrada. Aficionada a la muntanya, el 15 de maig del 2022 era a la cova d’Esjamundo, al Pirineu aragonès, quan va patir un greu accident. En el llibre, a través del text de Bonals, Comellas exposa la determinació que li va ser necessària per poder sortir del mal tràngol en el qual es va veure implicada. Després d’emergir del forat tot i les lesions que va patir, Comellas va iniciar un altre camí de supervivència física i emocional que esdevé una lliçó de resiliència i una prova del coratge que a vegades cal per continuar dempeus.

4 abraçades i 1 tros de paper és una invitació a recórrer la lluita de Comellas a través d’una narració que posa el focus en l’amor per la vida que va exhibir la santjoanenca per tal de superar el mal pas. En el pròleg, l’atleta Pau Capell, un dels grans noms de les curses de muntanya a nivell internacional (ha estat tres cops campió mundial d’ultratrail) i reflexiona a partir d’un cas personal sobre la importància de tenir sempre present el risc que implica sortir a gaudir de la naturalesa a la muntanya.

«Ós, mama sí?»

La poeta Sònia Moya porta la poesia de la gallega María Lado a la Papasseit, en un recital a dues veus amb la slammer Adriana Bertran, campiona d’Espanya de Poetry Slam. Ós, mama sí? (Godall edicions, 2024) és alhora una cançó de bressol, una cerimònia de benvinguda i un conjur. Un llibre per conèixer una gran poeta gallega per primer cop traduïda al català per la poeta vallesana Sònia Moya, afincada a Manresa. L’acte tindrà la presècia, també, de l’editora Matilde Martínez. A les 19 h, a la llibreria Papasseit (Barcelona, 25 de Manresa).

«Capbussada»

Presentació del llibre del calafí Josep Maria Solà, nou relats que pretenen capturar aquells instants que defineixen les nostres arrels, la nostra identitat i els mites que ens configuren com a civilització. Amb pròleg de Miquel Desclot i edició de L’Albí. Avui, a les 19 h, a l’Espai Òmnium (Sobrerroca, 38 de Manresa).

«Memòries. Francesc Farguell Vilardaga (Berga, 1903-Barcelona, 1998)»

Presentació amb el fotògraf Manel Escobet Giró, besnebot de Francesc Farguell; Joan Escobet Casals, transcriptor i comentarista de les memòries del besoncle; i Rosa Serra Rotés, presidenta de l’Àmbit de Recerques del Berguedà. Avui, a les 18 h, al saló de les Homilies d’Organyà de la biblioteca Carles Morató de Solsona.

«Formas de la materia oscura»

Presentació del recull poètic del surienc Moisés Galindo Reyes. Un poemari editat per Libros del Aire que vol captar l’invisible del visible i al contrari. En el marc de la campanya «Per Sant Jordi, llibres de casa». Avui, a les 19 h, a la biblioteca pública de Súria.