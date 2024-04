L’espai per a professionals del llibre i la rosa tindrà setze parades al Passeig

7 llibreries (2 de Piques, Abacus, Papasseit, Parcir, Rubiralta, Murmuri i Sobrerroca); 4 floristeries (Rosa de Jericó, Vivers Serra, Ampans i Florentium) i 5 editorials/entitats (L’Albí, Farell, Lalè, Tigre de Paper/Kult, El Pou de la Gallina i Òmnium) participaran dimarts en l’espai perimetrat per a professionals del dia del llibre i la rosa, situat al tram del Passeig davant de la Biblioteca del Casino. L’editorial Zenobita, com ja va fer l’any passat i en desacord amb aquest model, tindrà la parada fora d’aquest espai. La llibreria Poques Paraules estrenarà parada a la plaça Clavé, a tocar del propi establiment.

La zona delimitada es va posar en pràctica durant la pandèmia, coordinat per la UBIC i la fórmula, que una part del sector ja reclamava abans, s’ha mantingut des del Sant Jordi d’estiu del 2020, celebrat el juliol. Respecte l’any passat, la participació de llibreries suma una més amb la recentment estrenada Murmuri i quant a floristeries s’hi afegeix una quarta, Florentium. En aquest espai per a professionals de Sant Jordi se situarà, també, una zona per a signatures i una de pròpia a la parada de l’Abacus. De les 10 de matí i fins més enllà de les 7 de la tarda, signaran més d’una vintena d’autors i autores -majoritàriament locals- que han tret llibre en els últims mesos. Segons Antoni Daura, president de la UBIC i responsable de l’editorial i llibreria Parcir, «l’existència d’un espai diferenciat per a professionals serveix per fer visible la força i dinamisme comercial dels sectors del llibre i la rosa. Per al client també és important saber que si busca llibres, signatures d’autors, roses de qualitat i amb presentacions especials, pot anar davant del Casino i allí ho trobarà».