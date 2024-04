Prèvia de Sant Jordi: 15 plans per fer a la regió central aquest cap de setmana

BERGA

Diada de Sant Jordi -Dissabte, a les 11 h, amb inici a la plaça Sant Pere, 2a Balconada de poesia al carrer Major, a càrrec de poetes, poetesses i rapsodes. Acompanyament musical d’Entrompats Band. Organització: Òmnium Berguedà, Col·lectiu literari La Tecla i Associació de Veïns Carrer Major. Dilluns, activitats a la biblioteca Ramon Vinyes i Cluet. De 17 a 19 h, manualitats a la sala infanti. A les 18 h, taller de poesia per a nois i noies de 8 a 12 anys. Inscripcions a la biblioteca o al 93 822 13 08. A les 19 h, Quan arriba la inspiració: micro obert per a la lectura de textos, poesia i audicions musicals. Dimarts, de 9 a 13 i de 16.30 a 20 h, a la plaça Sant Joan, 9a Marató de lectura per la llengua. Organització: Òmnium Berguedà, amb la col·laboració d’entitata, escoles i associacions berguedanes. A les 19 h, al Museu Comarcal de Berga, presentació del llibre Punt d’inflexió, de Joan Canal. Exposició de 23 d’abril al 12 de maig. A les 19 h, a la plaça Sant Joan, audició de sardanes amb la Cobla Pirineu. Organització: Ajuntament de Berga, amb la col·laboració de la Colla Sardanista Cim d’Estela.

GIRONELLA

Taller infantil vigília de Sant Jordi -Dilluns, a les 18 h, a la biblioteca. Taller de punts de llibre a càrrec de Xalem Casserres. Cal inscripció.

MANRESA

Festa de Sant Jordi -Dissabte, a les 10.30 h, a la plaça Catalunya, mostra de ball en línia a càrrec d’Àngels Riba. A les 17.30 h, lectura de relats a càrrec de l’Associació teatral El Teló. A les 18 h, mostra de balls tradicionals a càrrec de l’Escola de Dansa de l’Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages. A les 19.15 h, ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Contemporània. A les 20 h, botifarrada popular. Diumenge, a les 8.30 h, sortida des de la plaça Catalunya de la caminada a la torres de Santa Caterina, amb pica-pica per a tothom. Dimarts, durant el matí, a la vorera de davant de la plaça Catalunya, venda de roses i parada de llibres de segona mà. Organització: Associació de Veïns Barriada Saldes-Plaça Catalunya.

Tast dels sentits edició Sant Jordi: vi, literatura i espart -Dissabte, de 18.30 a 20.30 h, a la llibreria Abacus (Barreres, 22). Es maridarà la novel·la Vinyes de sang, d’Àngels Dalmau, amb els vins del celler La Bodega de las Estrellas, Vins Petxina i el cava del celler Conde de Valicourt. Amb la col·laboració de Vinalium i D’spart Espardenya artesanal. Activitat gratuïta per a adults. Cal inscripció prèvia a manresa@abacus.coop.

Revetlla de Sant Jordi -Dilluns, a les 19 h, a la sala d’actes de la biblioteca del Casino, presentació de novetats d’autors locals. Organització: Òmnium Cultural i biblioteca del Casino.

MOIÀ

«Llegim al carrer» -Dimarts, durant el matí, els alumnes dels centres educatius ompliran les places del poble de lectura.

Sessió de contes per Sant Jordi -Dimarts, a les 17.30 h, a la biblioteca 1 d’Octubre, El drac del riu, amb la rondallaire Eva González.

NAVARCLES

Revetlla de Sant Jordi -Dilluns, de 17 a 19 h, a la biblioteca Sant Valentí. Taller Fem un llibre d’artista.

SALLENT

Abril, mes de la cultura -Dissabte, a les 10.30 h, a la biblioteca, matí de jocs de taula. A les 12 h, al passeig 1 d‘Octubre, audició de sardanes amb la cobla Ciutat de Terrassa. Organització: Dansaires Sallentins. A les 18 h, a la plaça de la Vila, pintada amb guixos. Organització: Cercle Artístic. uFeria de Abril, a les 12.30 h, a la torre del Gas, acústics de vemut amb Kevin Deké. A les 17 h, concert de Joni Canijo-Fundamento. A les 19 h, actuació de l’escola de ball Lourdes Jimenez. A les 22 h, concert de versions. A les 00 h, nit jove amb sessions de DJ’s. Servei de bar, restauració i zona infantil. Diumenge, a les 11 i a les 12.30 h, visita guiada al Centre d’Interpretació i la Casa Torres Amat. uFeria de Abril, a les 12.30 h, acústics de vermut amb Juanjo Tinaja i Dani. A les 14 h, arrossada popular. Preu: 10 euros. Tiquets a la venda a l’Ajuntent de Sallent. A les 18 h, actuació i ball de sevillanes. Organització: Associació del veïnat Verge de Fussimanya. A les 20 h, concert de cloenda a càrrec de Peyote. Servei de bar, restauració i zona infantil. Dimarts, durant tot el dia, parades de llibres i roses a carrers i places. A les 10 h, al Casal Sallent Cenrre, celebració de Sant Jordi amb xocolata, roses i actuacions. Durant la tarda, celebració de Sant Jordi al Casal Verge de Fussimanya. A les 20 h, a la plaça Sant Antoni M. Claret, actuació amb la Batukolla, batukada de l’escola de música Cal Moliner. Dimecres, a les 11.15 h, al parc Pere Sallés, espectacle Elmer, l’elefant de colors, per als més petits de les escoles Torres Amat, Vedruna i els Pins.

SANT LLORENÇ DE MORUNYS

Litenatura -Dissabte, de 10 a 11 h, obertura de la Capella de la Pietat. A les 11 h, amb sortida des de l’oficina de turisme, visita guiada i recital de poemes per les fonts de Sant Llorenç de Morunys. A les 17 h, a la biblioteca municipal, contacontes: Contes d’aigua dolça i salada. A les 19 h, al claustre de Sant Llorenç de Morunys, Llenguaferits: Entre nosaltres. Diumenge, de 10 a 11 h, obertura de la capella de la Pietat. A les 12 h, al Museu – Centre d’Interpretació de la Vall de Lord, presentació del llibre: Terres de frontera, a càrrec de l’autor, Jordi Nogués. Dissabte 27 d’abril, a les 17 h, al claustre de Sant Llorenç, entrega de premis dels jocs florals i del concurs d’instagram Natura i versos.

SOLSONA

Matinal cultural prèvia a Sant Jordi -Dissabte, d‘11 a 14 h, al portal del Castell, signatura d’escriptors de la comarca (Jordi Cardona, Toni Fernàndez i Jordi Torrent), campanya Llegir ens fa grans i gravació en directe del pòdcast De Cadència (a partir de les 11.30 h). Organització: Òmnium Solsonès.

Lliurament dels Premis Drac -Dissabte, de 21 a 23 h, al Teatre Comarcal (Vall Fred, 20). Gala de la setzena edició dels Premis Drac de prosa i poesia en català, promoguts per Òmnium Solsonès. Amb l’actuació del cantautor Cesk Freixas, que està de gira de commemoració dels seus vint anys de trajectòria professional. Entrades: 12 euros, i 10 euros, per als socis d’Òmnium, jubilats i menors de 14 anys. A la venda a entradessolsones.com i a taquilla a partir d’una hora abans.

Revetlla de Sant Jordi -Dilluns, a les 17.30 h, al saló de les Homilies d’Organyà de la biblioteca Carles Morató. Sessió d’Els contes de la Roser, a càrrec de la narradora Roser Guasch, de 4 Contes, per al públic familiar. Activitat gratuïta.

SÚRIA

Pícnic literari de l’escola Francesc Macià -Dilluns, de 9.30 a 11 h, a la plaça Salvador Espriu. Activitat oberta a tothom.