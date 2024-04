El Gremi de Floristes veu difícil assolir els set milions de roses per Sant Jordi però celebra "l'ambient" als carrers

El Gremi de Floristes de Catalunya veu difícil assolir els set milions de roses per Sant Jordi tal com havien pronosticat fa unes setmanes. El sector admet que la diada està anant "lenta" tot i que esperen que la tarda sigui "el moment clau del dia". Així ho ha indicat el seu president a l'ACN, Joan Guillén, que ha pronosticat que la venda de roses serà de 2,5 milions a les floristeries. Guillén ha constatat que un any més la rosa vermella és la protagonista del dia, i que aglutina un 90% de les vendes. Ara bé, el president ha lamentat que aquest sigui el darrer any amb flors locals, fet que ha atribuït a la falta de relleu generacional i la globalització. "S'està descapitalitzant el nostre sector", s'ha queixat.

El president ha assegurat que el sector era conscient que la diada aniria "pas a pas" sobretot pel fet que s'ha celebrat en un dia laborable. "Això ha convertit la tarda en el moment clau del dia, i esperem que el volum més important de vendes arribi quan la gent surti de treballar", ha augurat Guillén.

De totes maneres, ha indicat que a les floristeries el dia ha estat "fluït" i que s'espera una venda de 2,5 milions de roses als establiments. I ha destacat que una part important del gruix de les vendes es va produir durant la setmana passada i aquest dilluns, sobretot pels encàrrecs d'empreses i particulars.

A més, ha pronosticat que s'arribarà a la xifra d'un milió d'euros per la venda de rosa d'autor, un fet que constatarà, segons el president, el suport als floristes i no a la venda ambulant, enguany "massificada" a Barcelona. En aquesta línia, Guillén ha exigit a l'Ajuntament de Barcelona que reguli aquesta qüestió, sobretot pels problemes amb "empreses que no han servit" i l'excés de plàstic a la ciutat. "Hem de fer una reflexió sobre aquest intrusisme", ha agregat.

La rosa vermella, protagonista un any més

Pel que fa a les roses més venudes, Guillén ha reiterat que la vermella és la protagonista de les vendes, i que enguany la tendència a comprar-la "fins i tot ha crescut". "La gent tria tradició al 100%, i el que volen és una rosa més treballada i poder escollir entre diferents possibilitats, cosa que tenim els floristes", ha subratllat. Els preus, tal com ha afegit, s'han mantingut similars respecte als de 2023.

Ara bé, Guillén ha lamentat la manca de flor local, que ha atribuït al problema de la globalització i a la falta de relleu generacional. "Avui s'escaparan més de 10 milions d'euros fora del sector, perquè no es reinverteixen les vendes de roses", ha insistit el president, que ha recordat que el sector s'està descapitalitzant. "És una lluita que hem d'enfocar juntament amb les administracions", ha exigit.

En aquest sentit, ha explicat que un 80% de les roses es compren a Colòmbia i Equador, i que la resta provenen dels Països Baixos, l'altre productor mundial de roses per excel·lència. "La rosa catalana s'està acabant i estem assistint als últims anys amb la seva presència", ha lamentat.