Els Amics de les Arts portaran el seu nou disc a les Vesprades de Fonollosa

Per tercer cop en disset edicions, Els Amics de les Arts tornaran el dissabte 6 de juliol a les Vesprades de Fonollosa. Ho faran amb el nou disc Les paraules que triem no dir -publicat el març- i en l’emplaçament que la comissió organitzativa va estrenar l’any passat: l’alzina centenària del Mas Serarols. Com en la passada edició, es manté un únic concert amb «un artista potent» que, el 2023, va protagonitzar Els Pets. Els Amics de les Arts ja van passar per les Vesprades el 2010 i el 2018.

La proposta de música i natura, plenament integrada en la programació estival bagenca, va deixar l’any passat l’emblemàtica Alzina de Querol pel risc d’incendi. I enguany, «amb la sequera tan brutal que estem patint, i havent de programar amb previsió, no veiem factible tornar-hi», explica Sabina Calmet, de la comissió organitzativa de les Vesprades. La decisió, recorda Calmet, ja no va ser fàcil l’any passat, perquè l’Alzina de Querol és «un indret al mig del bosc, amb molta màgia. Però hem de ser prudents. L’alzina centenària del Mas Serarols, més a prop del poble, és preciosa i la predisposició dels seus propietaris és total». Igualment, assegura, «l’esperit de les Vesprades, com ja vam comprovar l’any passat, es manté intacte».

Organitzades per l’Associació Cultural i Recreativa de Fonollosa, per a Calmet la «proximitat» entre públic i artistes i la complicitat que es crea en el paratge («amb unes grans vistes de Montserrat») és un dels punts forts de les Vesprades.

Les entrades anticipades, que es van posar ahir a la venda, es poden adquirir en diferents modalitats: sopar (a l’Espai de la Feixa de Cal Tomàs) i concert (42 euros); concert (27 euros) o sopar (15 euros). Les entrades es poden adquirir a la web www.vesprades.cat L’obertura de portes serà a 2/4 de 9 del vespre i el concert començarà a les 10 de la nit. Com és habitual, diu Calmet, el format del concert serà amb el públic assegut en cadires. L’aforament aproximat és d’unes 600 persones.