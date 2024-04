Qui va ser la primera persona espanyola a guanyar Eurovisió?

Queda menys d'un mes perquè se celebri el Festival d'Eurovisió. El país amfitrió aquest any serà Suècia, que reunirà tot el continent europeu a Mälmo, després de la victòria de Loreen l'any passat amb el seu tema 'Tattoo'.

Nebulossa ha estat l'escollida al Benidorm Fest per representar-nos aquest any davant d'Europa. El grup valencià cantarà el seu polèmic tema 'Zorra' amb l'objectiu de portar a Espanya el micròfon de vidre, que fa tants anys que no es guanya.

La veritat és que, encara que molts no tinguin edat de recordar-ho, el trofeu d'Eurovisió s'ha alçat per artistes espanyols en els 63 anys que fa que el país participa en el concurs. De fet, encara que hi hagi hagut una època amb resultats dolents, Espanya ha guanyat el festival dues vegades i ha pujat al podi dels 10 millors en moltes altres.

Primera victòria a Eurovisió

Conchita Bautista va ser la primera cantant espanyola a representar el país al Festival d'Eurovisió l'any 1961 amb el seu mític tema 'Estando contigo'. Tot i que ella no va aconseguir guanyar, sí que ho va fer Massiel 7 anys després. 'La, la, la' es va convertir en la primera victòria d'Espanya al festival de la cançó europeu a Londres.

L'escollit per ser el representant aquell any va ser Joan Manuel Serrat, que va arribar a gravar la seva cançó fins a 25 idiomes. Però un dia es va plantar per desacords amb el festival i RTVE va haver de buscar una solució ràpida. De seguida van pensar en la jove Massiel, de 21 anys, que era a Mèxic.

La madrilenya va tornar corrents i va preparar la seva actuació en tres setmanes. La posada en escena: ella plantada davant del micròfon amb un vestit amb floretes de la marca Courreges (que es va veure en blanc i negre).

Tothom donava per fet que en aquella edició guanyaria el britànic Cliff Richard amb 'Congratulations', així que quan Massiel es va coronar com a guanyadora, va ser una autèntica sorpresa.

Segona victòria per a Espanya

L'any següent, com marca la tradició, Espanya va acollir el festival d'Eurovisió. La gala es va celebrar al Teatro Real de Madrid, amb un aforament per a només 500 espectadors.

El dictador Francisco Franco va aixecar l'estat d'excepció que vivia Espanya des de feia dos mesos per les revoltes estudiantils i polítiques que buscaven l'enderrocament del règim franquista i es va encarregar de donar una imatge perfecta del país.

Aquell any la representant va ser la cantant Salomé, que va interpretar 'Vivo cantando' amb el seu icònic vestit de Pertegaz, que pesava 14 quilos. Per a sorpresa de tothom, Espanya va tornar a guanyar Eurovisió per segon any consecutiu. No obstant això, aquesta victòria va ser un quàdruple empat a 18 punts amb el Regne Unit, els Països Baixos i França.

Palmarès espanyol al festival

Des d'aleshores, Espanya no ha tornat a guanyar el festival, però ha quedat en molt bona posició diverses vegades. Fins a quatre vegades els representants espanyols han aconseguit el segon lloc: el 1971, amb Karina; el 1973, amb Mocedades; el 1979, amb Betty Missiego; i el 1995, amb Anabel Conde.

El grup Bravo (1984) i la catalana Chanel (2022) van assolir a les seves respectives edicions el tercer lloc. El de Chanel va ser el lloc més alt per a Espanya en més d'una dècada.

Sortint del podi, 21 artistes espanyols han aconseguit colar-se als deu primers llocs de la classificació en els seus respectius anys. Per contra, Espanya ha perdut el festival cinc vegades i ha estat entre els darrers llocs en més de deu ocasions.

Aquest any, intentaran tornar als millors llocs Mery Bas i Mark Dasousa -Nebulossa- amb el seu trencador tema 'Zorra'. Això no obstant, hi ha més espanyols al festival d'aquest any. El grup Megara, que es va presentar al Benidorm Fest 2023, ha guanyat la preselecció de San Marino i, per tant, representarà aquest petit país a Eurovisió.