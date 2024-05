Cultura Clandestina estrena un gran festival multidisciplinari a Sant Joan

El projecte d’oci local Cultura Clandestina de Sant Joan de Vilatorrada estrena el primer gran festival multidisciplinari al municipi. Avui i demà l’entitat ha programat concerts, DJ, exposicions d’art, curtmetratges i teatre a la pista poliesportiva coberta i a l’espai de La Verbena.

Cultura Clandestina és un projecte de programació artístic que des de l’inici de l’any passat convoca, el primer dimarts de cada mes, jornades populars per acostar als vilatans la cultura de proximitat a l’Ateneu La Verbena.

L’activitat avui tindrà lloc a la pista poliesportiva a partir de les 10 de la nit amb les actuacions de les bandes Meinstein i The Gabor, el grup bagenc de Sergi García Borjas. Els assistents poden adquirir les entrades per 15€ a la taquilla o per 12€ si ho fan de forma anticipada.

En la jornada de dissabte el festival es reprendrà a l’espai de La Verbena a partir d’1/4 d’1 del migdia amb un vermut electrònic; es visualitzaran curtmetratges i el públic podrà gaudir de l’obra de teatre de companyia La Swanson (amb els balsarenyencs Climent Ribera i Núria Gómez) amb el muntatge La Flor de l’autopista, que van portar l’abril de fa dos anys a la Sala Pangolí de Barcelona. A 2/4 de 7 començarà la bateria de concerts amb el guitarrista Biel Comas, El Sinverguenza amb les seves Canciones terapéuticas (alter ego d’Àlex Casanovas, percussionista bagenc de la banda El Quinto Carajillo) i el rock del grups santjoanencs Bahamas, Tu Remedio i dels manresans El Amante Virgen. El festival clourà amb DJ i al llarg de la tarda els assistents podran gaudir de les exposicions de Lluís Puiggrós i Sil Barrios. Les entrades estaran disponibles a taquilla per 5€.

Paral·lelament, de 8 del vespre a 2/4 d’11 de la nit, es farà el sopar a la fresca de la Festa Major Infantil dins el context del Festival.