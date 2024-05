Més de 1.800 alumnes de la Catalunya Central interpretaran la cantata ‘El naufragi’ en 7 sessions aquesta setmana al Kursaal

Un total de 1.824 alumnes de cicle de Mitjà i Superior de Primària de 51 escoles del Bages (16 de Manresa, 25 de la resta del Bages), 2 del Moianès, 3 de l’Anoia, 3 del Berguedà i 1 del Vallès Occidental participaran aquesta setmana, des d'aquest dilluns i fins divendres, en els 7 concerts d’‘El naufragi’, la cantata amb composició musical de Marc Timón i textos de Jair Domínguez, del projecte Cantània d’enguany i que ja fa 33 anys que promou L’Auditori de Barcelona. En aquesta setzena edició de Cantània a Manresa les sessions, a la Sala Gran del Teatre Kursaal, seran de dilluns a dimecres a les 19h, i dijous i divendres, a les 17 h i a les 20:30 h.

Què és Cantània?

Cantània és una activitat adreçada a l’alumnat de segon i tercer cicle de Primària. Per a poder-hi participar, el seu professorat de música assisteix a tres jornades de treball a partir de les quals va preparant el repertori amb els nens que faran els concerts. Cada escola té el disc per poder treballar sobre les parts instrumentals des de 6 mesos abans dels concerts. Cada any s’estrena una cantata per a instrumentistes i gran cor.

Cantània és una activitat amb diferents fases d'actuació: sessions de formació amb el professorat, treball del professorat a la seva aula i concerts interpretats per l'alumnat. Durant el curs es treballa tant des de l'organització com des de l'escola. L'objectiu és organitzar un acte per als alumnes que, per les característiques globals pensades exclusivament per a ells, per la qualitat i per la implicació personal i col·lectiva en l'acte, es converteixi en una vivència musical important i inoblidable.

El naufragi

Aquest any a ‘El naufragi, un grup d'alumnes es disposa a fer el viatge de final de curs en un enorme creuer. Es tracta d'un vaixell de luxe colossal que contamina molt i és un exemple clar de mitjà de transport poc sostenible. Els dos protagonistes de l'obra, en Biel i la Martina tenen visions oposades sobre la manera de viatjar: ell opina que allò és un dispendi de recursos i una màquina de contaminar, però la Martina, creu que són joves i han de viure el present. Els dos joves venen de famílies diferents: el pare de la Martina és un empresari tecnòcrata que l'ha educat en valors com l'èxit professional. Els pares d'en Biel, per contra, són ecologistes convençuts que han ensenyat en Biel a estimar el camp, els animals i a pensar en l'economia autosuficient. Aquestes dues maneres de veure la vida xocaran encara més quan el vaixell naufraga i els estudiants van a petar a una illa deserta. Allà, sense adults que els supervisin, s'hauran de buscar la vida per sobreviure.

Cantània és un dels 5 projectes educatius del Teatre Kursaal de Manresa, que s’ofereixen a escolars des de 2 anys (P2) i fins a 4t d’ESO.

Centres participants

Dilluns i dimarts / MEES

Dimecres / MEES

Dijous / MEES

Divendres / MEES