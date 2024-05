Arlet presenta dissabte nou treball al Kursaal i celebra 10 anys i 101 concerts

Es tracta de celebrar. Sis anys després de la publicació del disc de debut, Mil raons, la banda manresana Arlet acaba de treure al mercat desconnexió, un disc que estrenarà en directe aquest dissabte (20 h) a la Sala Petita del Kursaal de Manresa. Amb desconnexió, el grup celebra la seva primera dècada i amb el directe, el grup brindarà pel concert 101 de la seva trajectòria.

Amb desconnexió, Xevi Serra Vila (veu principal i guitarra); Maria Oliva Campabadal (piano, teclat i veus); Albert Sancristòfol Parés (baix i veus) i Miquel Oliva Campabadal (bateria, percussions i veus) han buscat «sortir» de la «zona de confort i experimentar amb noves sonoritats» sense perdre l’essència Arlet, explica Maria Oliva, assenyalant el joc de veus que caracteritza la banda emmarcat en una càlida base pop.

Però el grup ha trencat «l’homogeneïtat sonora» d’aquest pop íntim i emotiu per un pop més ballable amb la incorporació de la guitarra elèctrica en temes com el primer senzill, Un cop de realitat, més rock que pop, o fins i tot amb tocs de «salsa» a temes com Romesco: «Hi ha més colors que en el disc de debut. Hem vestit els temes d’una altra sonoritat» en un procés en el qual, destaca Oliva, han tingut l’ajuda del músic, productor i enginyer de so Sergi Torrecillas, responsable dels estudis Litel.cat de Manresa, on han gravat el disc.

El procés de gravació de desconnexió, apunta Oliva, ha estat completament diferent de Mil raons, «cançons que havíem tocat molt en directe»; en canvi, les noves arribaran al públic en format estrena. El disc, a plataformes digitals, va sortir fa sis dies i les «capes» amb què s’han vestit les cançons a l’estudi s’han adaptat a un directe que promet ser «fidedigne al so del disc». El treball, en format físic, es podrà trobar als concerts.

Desconnexió es va enregistrar sobretot a l’agost per aprofitar l’estada a Manresa del bateria de la banda, Miquel Oliva, que ha estat jugant a l’equip de bàsquet alemany Giessen Pointers aquesta temporada i que ja torna a ser a la capital del Bages des de Sant Jordi. I si la gravació va ser «intensa», la roda d’assajos des del 23 d’abril, també. El disc, amb composicions pròpies, incorpora una versió «que hem interpretat molt en directe i que ens hem fet molt nostra», El teu amant, de Pere Jou de Quart Primera -«a qui estem molt agraïts»- i acaba amb una «picada d’ullet» amb el remix del tema Ganes de tu, gravat el 2020 amb Sara Roy. La música d’Arlet no és ni urbana ni festiva però, diu Oliva, «pot ser complementària» al so que domina els escenaris catalans. Ells s’han «renovat» perquè el grup evoluciona i això pot voler dir «connectar amb un públic més ampli». De moment, queden molt poques entrades per dissabte. Després, Solsona, Calders, Manlleu, Lladurs i Mas Portell.