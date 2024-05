Una perla de Yasujiro Ozu

Cineclub ens ofereix aquest diumenge Historia de un vecindario (1947). Una sessió que porta a Manresa un dels títols indispensables que es projectà en la darrera edició del BCN Film Fest. Aquest festival barceloní dedicà enguany una retrospectiva a Yasujiro Ozu (1903-1963), un dels mestres indiscutibles que ens ha donat el setè art. Historia de un vecindario, recentment restaurada, suposa una de les perles menys conegudes i valorades del gran director nipó. L’autor de Primavera tardía va rodar-la en una de les etapes més paradigmàtiques de la seva trajectòria creativa i del seu país. Fou el primer projecte que filmà després de la finalització de la guerra (estigué inactiu un lustre) i va haver d’afrontar una conjuntura històrica especialment dura, amb un Japó devastat i una censura fèrria imposada pe les forces d’ocupació. La pel·lícula aborda la història d’un nen que és acollit per una dona després de ser trobat per un veí al carrer. S’ha perdut? Ha estat abandonat? La mà portentosa d’Ozu converteix el que podia haver estat un petit i amable fulletó en una tragicomèdia admirable, definida per un realisme impressionant (copsa un Tòquio en ruïnes) i per un esperit humanista gens embafador. Una sensibilitat lluminosa, tendra i sagaç alhora, sap extreure la veritat més commovedora de qualsevol detall quotidià (el memorable pla final). Una meravella, aparentment senzilla i falsament menor, d’un creador superb que va saber recrear antològicament la transformació moral i social d’un Japó que havia patit la sacsejada de la Segona Guerra Mundial. Una oportunitat única per gaudir de la genialitat exquisida i gens pretensiosa d’un autor irrepetible que certifica la universalitat i la intemporalitat del cinema majúscul.

Japó, 1947. 72 min Format: Digital. Direcció: Yasujirō Ozu. Guió: Yasujirō Ozu, Tadao Ikeda. Intèrprets: Chôko Iida (Tané), Hôhi Aoki (Kohei), Eitarô Ozawa (el pare), Mitsuko Yoshikawa (Kikuko), Reichiki Kawamura (Tamekichi), Hideko Mimura (Okiku). Diumenge, a les 18.30 h, a l’Auditori Plana de l’Om. Entrades: 3 €