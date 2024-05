Neix 'Crims en Escena', el primer cicle de teatre de thriller i gènere negre a Calaf

'Crims en Escena' és un cicle de teatre dedicat al gènere negre que neix amb l'objectiu d'oferir una programació diversificada, posant el teatre com a element central i cohesionador. Organitzat per l'Agrupació teatral Casal de Calaf, i amb la idea que tingui continuïtat, el cicle tindrà lloc l'1 i el 2 de juny.

Dissabte s'estrenarà l'obra 'Aixecament d'un cadàver', dirigida per Neus Quer i portada a escena per l'Agrupació, on una vintena d'actors ajudaran a descobrir com és l'aixecament real d'un cadàver. Diumenge es presentarà la novel·la 'El Confident', de Xavier Álvarez, mentre que la periodista Fàtima Llambrich parlarà de 'Brots de Narcosocietat', una crònica documentada sobre el tràfic de drogues a Galícia, Catalunya i Gibraltar.