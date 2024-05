Crims en Escena | Calaf cometrà un assassinat a l’escenari

Com es fa l’aixecament d’un cadàver? Si ho volen saber, marquin en vermell en el calendari l’1 de juny perquè a Calaf es cometrà un crim a l’escenari. L’Agrupació Teatral Casal de Calaf (ATC) proposa una original estrena teatral que no tindrà res a envejar als millors thrillers i al true crime tan de moda a les pantalles. Prometen sorprendre fins al desenllaç final. I ho faran en el primer cicle de teatre de gènere negre a l’Anoia, «Crims en Escena», amb la representació de l’obra Aixecament d’un cadàver, dirigida per Neus Quer i escrita per la magistrada Miriam de Rosa, que va ser degana dels jutjats de Manresa els anys 2008 i 2009. El cicle neix amb vocació de continuïtat.

L’originalitat d’aquest muntatge, que es va començar a gestar cap a finals de gener, és que tindrà una part teatralitzada i una part ben real amb les explicacions a escena de quatre professionals que descobriran al públic els procediments que es duen a terme durant l’aixecament d’un cadàver en la vida real. Seran el doctor Antoni Soler, Metge forense de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya (IMELEC); Ramon Roig, Inspector Cap de l’ABP Anoia de Mossos d’Esquadra; Josep Becerra, Sergent de la Policia Científica de Mossos d’Esquadra i Montserrat Viñuales, Caporal de l’Oficina de Coordinació amb l’Administració de Justícia dels Mossos d’Esquadra. La intenció és, apunta directora calafina Neus Quer, «ser el més fidel possible a la realitat».

La part teatralitzada la portaran a escena divuit actors i actrius amateurs entre 18 i 70 anys, majoritàriament de la Catalunya central o vinculats al poble, explica la directora. A diferència del que es fa habitualment, un cop l’entitat va decidir tirar endavant el projecte, es va demanar la col·laboració d’actors i actrius que hi volguessin participar i, triat l’elenc, la ideòloga de la proposta, la magistrada De Rosa, va escriure el text «adaptant-lo als actors i actrius que teníem», subratlla Quer. I què explica la història?

Una família. Una persona morta.I una colla de sospitosos al voltant. De la germana a la veïna. Gelosia, herències... «tots els personatges tindran algun motiu per assassinar aquesta persona». La primera part d’Aixecament d’un cadàver posarà sobre la taula qui és qui i les seves raons per cometre el crim. A la segona, els quatre professionals oferiran una xerrada per explicar com es fa l’aixecament d’un cadàver. I a la tercera, a través d’un vídeo, els actors i actrius mostraran els procediments d’una investigació -escorcolls, interrogatoris...- i com «s’arriba a decidir qui és el culpable o la culpable», explica Quer. I fins a la detenció final. El públic podrà «votar a través d’un codi QR qui creu que de tots els sospitosos que haurà pogut veure a la primera part és l’autor del crim». I, ja es veurà si l’encerten... o no.

Tot i la temàtica negra, apunta Quer, la dramatització s’ha fet volgudament «desenfadada». S’ha escrit un crim, però que la tragèdia es quedi a l’escenari del Casal. Les entades ja estan a la venda.