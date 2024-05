Carme Ruscalleda rep el Premi Bite honory award a la difusió de la cultura culinària catalana

La cuinera Carme Ruscalleda ha estat reconeguda aquest dilluns amb el Premi Bite honory award a la difusió de la cultura culinària catalana que atorga la Generalitat. El guardó s'ha donat a conèixer aquest vespre durant la Gala Nacional de l'Enoturisme i la Gastronomia, celebrada al Teatre Nacional de Catalunya i presidida pel president del Govern en funcions, Pere Aragonès. És la segona edició d'uns premis que volen reconèixer el paper "fonamental" dels creadors de continguts digitals enogastronòmics en el foment d'aquest tipus de turisme i posar en valor Catalunya com a destinació enogastronòmica "de referència a escala mundial".

Ruscalleda ha estat reconeguda per una trajectòria "excepcional" en el món de la gastronomia, que l'ha convertit en referent "indiscutible" de l'alta cuina catalana i internacional. Va ser la primera xef catalana amb tres estrelles Michelin. També se l'ha reconegut per una carrera professional "impecable" que ha "traspassat fronteres".

Dins la categoria Bite, que té en compte la divulgació enogastronòmica en un àmbit d'actuació mundial, també ha estat guardonada la lituana Aistė Misevičiūtė amb el premi Best foodie, que distingeix la persona que desenvolupa el millor contingut mundial en l'àmbit enogastronòmic.

El guardó Best winefluencer ha estat atorgat a Josep Roca, considerat la persona més influent mundialment en l'àmbit de la creació de continguts enològics. Finalment, el nord-americà Matt Goulding ha estat distingit amb el premi Best food traveller per la creació de continguts gastronòmics relacionats amb viatges.

Els Mos

Pel que fa a la categoria Mos, que té en compte l'àmbit nacional, ha estat premiada la periodista Trinitat Gilbert com a Millor ambaixadora al ser considerada la millor creadora de contingut de la gastronomia catalana.

El premi a Millor prescriptor de la cuina catalana ha recaigut sobre Paco Solé, per la divulgació de la gastronomia catalana en els mitjans digitals. Lluís Tolosa ha estat guardonat amb el premi a Millor prescriptor del vi, i 'Dones del vi' ha estat distingit amb el premi a Millor col·lectiu per ser l'agrupació amb millor presència digital relacionada amb l'enogastronomia catalana.

Els Premis Bite i Mos són una de les actuacions que impulsa el Govern en el marc de la 'Catalunya, Regió Mundial de la Gastronomia 2025', una distinció que, afirma el Govern, ha de servir per posicionar Catalunya com a gran referent mundial de l'alimentació i el turisme enogastronòmic.

A l'acte també hi han assistit els consellers d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, i de Drets Socials, Carles Campuzano, així com el secretari d'Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos, i la directora general de Turisme, Marta Domènech.