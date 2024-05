El Campus Gospel de Rajadell tindrà un grup nordamericà i un altre neerlandès

La 18a edició del Campus Gòspel de Rajadell se celebrarà del 5 al 7 de juliol a la localitat bagenca amb la presència, entre d’altres, dels amfitrions Esclat Gòspel Singers en el cartell. La formació de Chicago Cinque Cullar & The Peace Troupe i els neerlandesos Clifton Grep & Gospel Re Experience completen la programació. Les entrades ja estan a la venda a https://campusgospelrajadell.org.

En els tallers hi haurà el director Clifton Grep, el músic i compositor Ramon Escalé, el cantant Cinque Cullar i Sonia Moreno, una de les veus pioneres del gòspel a Catalunya, impulsora del revolucionari Gòspel sistèmic i directora de Twocats, Lives Choir i Clappers.

El Campus ofereix un centenar de places per a qui vulgui iniciar-se o aprofundir en el coneixement de la música gòspel. Els participants podran gaudir del mestratge de les figures esmentades i, alhora, també prepararan una actuació amb les peces de Gospel Hits que tindrà lloc durant la segona part del concert de cloenda del festival.

La cita anual amb el gòspel a Rajadell és un dels punts àlgids de l’estiu musical a la Catalunya Central. L’organització ha explicat que la bona acollida que va tenir l’any passat ha dut a repetir l’experiència de repartir algunes de les partitures de gospel contemporani de temes d’èxit com Giants, Jesus promised, We acknowledge you i Precious Lord, entre altres. Els cantants tindran així temps d’aprendre’s les cançons i acaba de perfilar l’actuació conjunta durant el transcurs dels tallers.

Al llarg d’aquests divuit anys de trajectòria, la cita amb el gòspel atreu a Rajadell persones d’arreu de Cataluya però també d’altres indrets de l’estat espanyol i, fins i tot, de França. L’aprenentatge, la música i la convivència són els punts forts d’una experiència que molts repeteixen sovint.

Des de dilluns ja hi ha les entrades a la venda per als tres concerts programats durant el certamen i, així mateix, estan obertes les inscripcions per a tothom qui vulgui tenir una plaça al campus durant el primer cap de setmana del proper mes de juliol.