El musical ‘Ànima’, ‘Anna Karènina’ amb Ariadna Gil i ‘L’aranya’ de Guimerà, plats forts del nou curs del TNC

El Teatre Nacional de Catalunya ha presentat aquest dimecres la temporada 2024-2025 formada per 39 propostes, entre les quals destaquen noms com 'Anna Karènina', de Tolstoi, dirigida per Carme Portaceli i protagonitzada per Ariadna Gil; 'L'aranya', d'Àngel Guimerà, amb direcció de Jordi Prat i Coll i 'La tercera fuga', una obra escrita per Victoria Szpunberg, totes tres a la Sala Gran. La nova temporada 2024/2025 començarà el 18 de setembre amb 'Hamlet.02' de Sergi Belbel al Taller de pintura, amb Enric Cambray i uns dies després, el 26 de setembre, s'inaugurarà la programació de la Sala Gran amb el musical en català 'Ànima' amb direcció de Gara Roda.

La directora Carme Portaceli ha destacat que els marges és el leitmotiv de la temporada. Marginal, ha ressaltat, "és tot el que està associat a quedar fora del model establert com a desitjable, com a normal". La directora del TNC ha assenyalat que valia la pena parlar d'aquelles persones que s'han posat al marge de la ratlla que s'havia establert com a normal. "Molta gent per sobreviure s'ha posat al marge del que mana una ratlla social i les dones ens som un bon exemple, si només haguéssim fet allò que ens haguessin assignat no hauríem fet mai res ni hauríem aconseguit ni un dels pocs drets que hem aconseguit", ha afegit.

En la seva intervenció inicial, ha alertat que en ple segle XXI alguns governs de dretes i d'extrema dreta aprofiten per censurar i apoderar-se del relat. En aquesta línia, ha celebrat que el Govern hagi aprovat el Decàleg per la garantia de la llibertat d'expressió.

La nova temporada 2024-2025 començarà el 18 de setembre amb 'Hamlet.02' de Sergi Belbel al Taller de pintura, amb Enric Cambray disseccionant davant el públic, com un monologuista del segle XXI, el segon acte de 'Hamlet'. Portaceli ha destacat que Belbel va proposar fer-lo al Taller de pintura, "un espai diferent per tenir una relació diferent" amb el públic.

Uns dies després, el 26 de setembre, s'inaugurarà la programació de la Sala Gran amb un musical. Després d'experiències anteriors al TNC com 'Mar i cel', 'El crim de Lord Arthur Saville' o 'Molt soroll per no res', arribarà 'Ànima', una història a partir de fets reals que té com a punt de partida la indústria de les pel·lícules d'animació dels grans estudis nord-americans. Una producció pròpia amb una partitura i un llibret excel·lents en mans d'un equip jove, guanyador de la primera edició del RIIIING! idea original d'Oriol Burés, dramatúrgia de Blanca Bardagil, Oriol Burés i Víctor G. Casademunt, i direcció escènica de Gara Roda.

"'Ànima' és una aposta que fem per animar el musical amb una companyia jove de primera línia", ha remarcat Portaceli. "Fan un musical català i en català, escrit per ells i el tema és els marges".

La Sala Petita s'obrirà el 2 d'octubre amb 'Vosaltres, les bruixes', de Jan Vilanova Claudín i dirigida per Alícia Gorina amb les actrius Mònica Almirall, Queralt Casasayas, Imma Colomer, Mia Esteve, Montse Esteve i Tai Fati. Una altra producció pròpia que convida a fer una mirada històrica i a desmuntar creences, prejudicis i fantasies. I el primer espectacle de la Sala Tallers serà, el 16 d'octubre, 'Loneliness', amb dramatúrgia, direcció i coreografia de Roberto G. Alonso. Una proposta que a través del moviment, la música i la creació audiovisual explora la necessitat de tancar ferides.

'Anna Karènina' de Tolstoi, un referent de la literatura universal, es representarà a la Sala Gran del 21 de novembre al 29 de desembre, adaptada per Anna Maria Ricart Codina, dirigida per Carme Portaceli i interpretada per Louise Bergez, Jordi Collet, Borja Espinosa, Eduard Farelo, Ariadna Gil, Miriam Moukhles, Bernat Quintana, Bea Segura. 'Anna Karènina' és una coproducció del TNC amb el KVS de Brussel·les, el Teatro Nacional São João de Porto i el Théâtre Nanterre-Amandiers (París). Farà una gira internacional per Brussel·les, Zagreb, París, Porto i Amsterdam.

Portaceli ha indicat que l'obra té "un repartiment extraordinari" i parla d'aquelles coses que pels homes representen un copet a l'esquena com ser infidel mentre que per les dones és un càstig terrorífic. La directora ha assenyalat que "l'Anna vol posar el seu amor per davant i no enganyar ningú i això la porta al desastre social. Ella és una lluitadora", ha afegit.

Guimerà per inaugurar el 2025

La producció pròpia 'L'aranya', d'Àngel Guimerà, donarà la benvinguda el 2025 a la Sala Gran del 30 de gener al 9 de març. Un drama sobre il·lusions i desenganys, amors i desamors, fidelitats i traïcions amb dramatúrgia i direcció de Jordi Prat i Coll, que ha traslladat l'acció de la Barcelona del 1908 a la Girona del 1968. Continuant amb la dinàmica d'altres temporades, l'obra també farà gira per territoris de parla catalana. Amb motiu de la celebració de l'Any Guimerà que haurà tingut lloc al llarg del 2024, el TNC acollirà l'acte de cloenda d'aquesta commemoració el 26 de novembre del 2024 a la Sala Gran.

Paral·lelament, a la Sala Petita es podrà veure del 6 de març al 6 d'abril 'Marie, la roja', de Rosa M. Arquimbau, que va arribar a estrenar-se a Barcelona. Un text protagonitzat per una dona profundament compromesa amb la lluita social i els drets de les dones, i s'endinsa en un espai tabú i complex d'abordar com són les presons. L'obra té dramatúrgia de Carles Mallol i direcció d'Ester Villamor Baliarda i tindrà un repartiment format per Mercè Aránega, Borja Espinosa, Oriol Guinart, Meritxell Huertas, Antònia Jaume, Carlota Olcina, Martina Roura i Joan Solé.

'La tercera fuga' arribarà a la Sala Gran del 24 d'abril del 2025 a l'1 de juny, una obra escrita per Victoria Szpunberg basada en el periple real que ha de fer una família al llarg dels anys, que comença a Ucraïna als anys vint del segle passat i avança cap als nostres dies tot passant per Berditxiv, Buenos Aires i Barcelona, entre altres indrets.

Del 15 de maig del 2025 al 8 de juny del 2025, la Sala Petita acollirà 'Anatomia d'un suïcidi', d'Alice Birch, amb traducció de Víctor Muñoz i Calafell i direcció de Glòria Balañá Altimira. Un estudi de la desesperació i l'amor amb la maternitat com un ham que travessa les històries de tres dones.

Coproduccions de la temporada

Durant la temporada 2024-2025 el TNC també apostarà per les coproduccions. A més a més de 'Hamlet.02' i 'Loneliness', el TNC coproduirà 'Gola' (Oriol Pla Solina i Pau Matas Nogué - Bitò), que es podrà veure a la Sala Petita del 28 de novembre al 22 de desembre; 'Massa brillant' (Oriol Puig Grau - Teatres en Xarxa); 'Primera sangre' (María Velasco - Centro Dramático Nacional); 'Els contrabandistes de llibres de Daraya' (un projecte de la companyia Dau al Sec) i que té a Laura Rosel, Ayub El Hilali, Ilyass El Ouahdani i Marwan Sabri en el repartiment; 'Les jours de mon abandon' (Elena Ferrante - Théâtre National Wallonie-Bruxelles com a productor principal); 'Suite N.4: Do Not Disturb' (HOTEL col·lectiu escènic); 'Hannibal' (J. Mthombeni - KVS de Brussel·les com a productor principal) i 'Alícia en un món real' (un projecte de la Cia. La Briana – Magrana Escena).

Companyies convidades

La temporada tindrà diverses companyies convidades amb els espectacles 'Breve historia del ferrocarril español' (Joan Yago - CDN); 'An-ki '(Cia. Ortiga), 'Macarron Power' (Sol Picó) i 'Sotabosc' (Inspira Teatre), així com 'Infinite' (Humanhood), 'Vudú (3318) Blixen' (Angélica Liddell); el cicle del Mediterrani Barcelona Calling Palestina; 'iaia' (Mambo Project), i 'The Hours' (Michael Cunningham – Internationaal Theater Amsterdam ITA) en el marc del Grec Festival de Barcelona.

Internacionalització

El TNC continuarà amb altres projectes ja iniciats des de la primera temporada de Portaceli com a directora artística: Dramatúrgia emergent europea, que aquest any permetrà començar una col·laboració amb el Zagrebačko Kazalište Mladih (Jove Teatre de Zagreb); TDDAY, la lectura dramatitzada del Theatre Democracy Day (TDDAY) dins del projecte internacional Between Lands que aquest any girarà entorn de la salut mental, i 365 Dones l'any, un cicle que cada any recupera una figura femenina invisibilitzada per la història i que permet teixir una xarxa de col·laboració amb les companyies de teatre amateur.

Durant la temporada es descobriran dos nous projectes que es duran a terme per primera vegada al TNC: El meu clàssic, impulsat per la Institució de les Lletres Catalanes i que enguany acostarà a l'univers d'Aurora Bertrana, Vicent Andrés Estellés, Joana Raspall i Jacint Verdaguer, i Choreolab Internacional, una plataforma coreogràfica internacional i de col·laboració que convida tres coreògrafs internacionals emergents de països diferents a crear tres peces de dansa originals.

Temporada 2023-2024

Amb la temporada 2023-2024 encara en curs, el TNC ja compta amb un 83,3% d'ocupació i més de 126.500 espectadors, dels quals un 25% és públic jove. Així mateix, 5.701 persones s'han abonat a la Temporada 2023-2024 del Teatre Nacional. Amb aquesta xifra, el Teatre Nacional de Catalunya bat el seu rècord històric d'abonats per segon any consecutiu.

Així mateix, avui comença la venda dels abonaments i dels paquets jove: un període exclusiu de venda i reserva fins al 17 de juliol.

Per la seva part, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha fet èmfasi en el fet què el TNC comenci temporada amb el musical 'Ànima'. "La nostra feina és apostar per produccions ambicioses i en la nostra llengua". En aquest sentit, ha recordat que el Govern ha impulsat una línia per la producció d'espectacles musicals de gran format en català occità. Per això, ha ressaltat que l'aposta privada se sumi a la programació pública i que a la tardor es facin tres musicals de gran format amb 'Ànima', 'Mar i cel' i 'El dia de la marmota'.

També ha indicat que la roda de premsa se celebra amb el Govern que representa en funcions. "El TNC ha passat de tenir una aportació del Departament de Cultura (no el pressupost global) de 9,7 milions el 2021 a 13,2 el 2023. Aquesta és la pluja de milions que diu Carme Portaceli". Ha lamentat que ara hauria sigut més si no fos per la no aprovació del pressupost.