Un concurs dels Estats Units premia el treball del fotògraf manresà Jordi Roca

Una imatge al·legòrica de l’aïllament individual i, alhora, de la dimensió mundial de la pandèmia de coronavirus van atorgar al manresà Jordi Roca Zanuy (1969) el primer premi en la categoria de Fotografia Il·lustrada del concurs Remember que va organitzar l’American Society of Media Photographers, amb seu als Estats Units. Un certamen obert a autors d’arreu del món que també va reconèixer, amb el tercer lloc en l’apartat Enthusiast (no professionals), un altre passatge dels dies de confinament, en aquest cas la instantània d’una dona gran que creua la Muralla del Carme, davant de Can Jorba, a la capital bagenca.

«El record d’aquells dies és la por que vaig sentir a l’inici i l’estrès que vaig viure després», explica Roca rememorant la primavera del 2020 i els mesos en els quals, progressivament, amb anades i vingudes, vam anar sortint de l’atzucac de la covid-19. «Jo tenia una feina essencial, cada dia anava a fer les meves vuit hores com a vigilant a la Lemmerz i aprofitava per anar a peu i fer fotografies de la Manresa buida que tenia quelcom de fascinant», afegeix.

«Als matins treballava i a les tardes agafava l’autobús i donava voltes per Manresa, mirava on no hi havia la policia i baixava per fotografiar zones i barris que encara no havia registrat», comenta Roca, que sovint també disparava des de l’interior del vehicle. Setmanes de feina al carrer que van generar un gruix «de dotze mil fotografies», apunta: «vaig estar un any i mig processant tot el material».

Amb «Breathe», el manresà va guanyar en fotografia il·lustrativa / JORDI ROCA

Després de realitzar un llarg recorregut en concursos de la Federació Catalana de Fotografia, Roca va decidir fer un salt d’escala i va trobar un certamen de la Federació Internacional de Fotografia Artística titulat L’any 2020 en imatges, de tema lliure. S’hi van presentar cinc mil fotògrafs «i van seleccionar deu imatges, entre les quals una que li vaig fer a una senyora que passa pel semàfor de davant de Can Jorba».

Roca, però, no va recollir mai el premi merescut per Walking Alone. «Hi vaig renunciar», explica: «jo m’hi vaig presentar per la federació catalana i em van anunciar com a espanyol; quan vaig reclamar em van dir que la Unesco, que patrocinava el concurs, no acceptava que em pogués presentar amb la nacionalitat catalana».

«Walking Alone», tercer premi en la categoria Enthusiast, mostra una Manresa buida / JORDI ROCA

El cap dins del món

La mateixa fotografia va obtenir posteriorment el tercer premi en el concurs nord-americà, en el qual Roca va obtenir 500 euros amb la suma d’aquest guardó i el primer premi d’una categoria que tenia dos vessants: imatges generades per intel·ligència artificial i fotografia il·lustrativa. L’obra vencedora té el títol Breathe (Respira) i una curiosa història al darrere.

«Un dia vaig veure la imatge d’una bola feta per uns artistes alemanys amb el material dels cascos dels astronautes i em va venir la idea de posar-hi un cap a dins com a metàfora de l’aïllament que va significar la covid i, també, del seu abast global», indica. Per aquest motiu, quan la va rebre a casa dos mesos i mig després d’haver-la demanat feta a mida als Estats Units, el manresà hi va pintar el contorn dels continents i va demanar a la seva amiga Maria que fes de model.