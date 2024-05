Les Stella Maris oficialitzen al Primavera Sound el salt de la televisió als escenaris

De la ficció a l'escenari. El Primavera Sound havia promès al públic de la jornada inaugural una actuació de les germanes Puig Baró, conegudes com les Stella Maris, un fenomen viral sorgit de la sèrie 'La Mesías' dels Javis i que amb les seves melodies prometen salvar el món del seu destí fatídic. A l'espera de l'eventual efecte que l'actuació performativa pugui tenir per al futur de la humanitat, els assistents que s'han reunit aquest dimecres al Fòrum de Barcelona sí que s'han assegurat viure un moment per al record: la primera actuació en directe de la banda fictícia de pop cristià amanida amb la presència d’alguns dels protagonistes de la sèrie, com Albert Pla o Carmen Machi, els Javis o Hidrogenesse.

Un vídeo explicant la història de la família ha donat l'entrada a l'escenari a les sis germanes, que han aparegut amb un vestit de quadres i un impermeable groc -que més tard han substituït per túniques blanques- mentre sonava el ‘Virolai’. Les referències a la cultura popular catalana, però, no han quedat aquí i s’han barrejat amb les religioses.

Les seves melodies compartien protagonisme amb projeccions de verges i cristos, vídeos casolans, pilars castellerers, videoclips i aparicions de personalitats que han aparegut a la sèrie, com els mateixos creadors, els Javis; Carmen Machi i Albert Pla.

Precisament, l’entrada de l’actriu a l’escenari del Primavera Sound ha emulat el pas d’una processó, desfilant entre el públic asseguda dalt d’un sofà decorat amb flors a les espatlles de portants.

Rere les partitures suposadament creades i enregistrades a casa de 'La Mesías' per la gràcia de Déu s'hi amaguen les composicions del duet Hidrogenesse, que també han fet acte de presència en l’actuació.

La sèrie ha suposat el debut com actriu d'Amaia Romero, que encarna la Cecilia, la cara més coneguda del grup. Completen les components de la banda l'actriu i cantant Cristina Rueda – que, com Amaia, també va passar pel programa 'Operación Triunfo'-; Mabel Olea, que es presenta com a ballarina i professional performativa i que va acompanyar Rigoberta Bandini en l'última gira; la debutant Valeria Collado; i les joves Ania Guijarro i Sara Roch.

Maria Jaume encén el foc

El Primavera Sound ha obert portes aquest dimecres a les 17.00 h de la tarda en el que ja s'ha convertit en el ritual iniciàtic del festival, la jornada de concerts gratuïts. Maria Jaume ha estat l'encarregada d'encetar l'edició 2024 al Fòrum, on hi ha presentat el seu tercer disc 'Nostàlgia Airlines' (Bankrobber), que transita cap a un territori pop més electrònic que els anteriors. La mallorquina ha rubricat així els primers compassos d'un festival que, des d'aquest dimecres i fins al proper diumenge, acollirà 263 xous en 15 escenaris diferents.

Stella Maris al Primavera Sound / ACN/Jordi Borràs

Els australians Tropical Fuck Storm han estat els següents d'escalfar els motors del festival aquesta tarda. Gareth Liddiard i Fiona Kitschin -amb l'experiència de The Drones- van aixecar juntament Lauren Hammel de la banda High Tension, i Erica Dunnde Mod Con aquesta nova banda de rock and roll, que avui ha aterrat al Primavera Sound.

Després els ha agafat el testimoni Ratboys, que arriben amb un nou disc sota el braç, 'GN', que segons 'Rolling Stone' era un dels quinze millors àlbums de l'any que havien passat desapercebuts. La cantant i guitarrista Julia Steiner i el guitarra David Sagan es van conèixer a la universitat, moment en què van decidir oficialitzar la passió per la música i oferir la seva particular fusió de country, indie i folk pels escenaris d'arreu del món.

El punt i final el posaran Phoenix, el quartet de pop francès que torna al Primavera Sound.