Un veí de Sabadell ven un Degas valorat en 12 milions d'euros per 926 pensant que era fals

Un veí de Sabadell va vendre l'any 2021 el quadre d'Edgar Degas 'Elogi del maquillatge' per 926 euros pensant que era fals. La pintura està valorada en uns 12 milions. Segons explica 'El Punt Avui', el propietari va vendre l'obra a través del portal de subhastes per internet 'Todocolección', i el preu inicial era d'1 euro. El venedor va penjar imatges del quadre i documents sobre la compra el 1940 per un avantpassat. El comprador va aprofitar aquests documents per encarregar una auditoria sobre l'autenticitat de la pintura, que va resoldre que era, efectivament, un original de Degas. La puja es va tancar per 926 euros. El quadre s'ha exhibit aquest dimarts durant unes hores a l'Institut Francès de Madrid.