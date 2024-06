14.000 infants premien a Manresa les millors obres de literatura infantil i juvenil en català

"La lectura m'ajuda a imaginar, a relaxar-me i a tenir temps per a mi". El Kento Vidal, de 15 anys i veí de Barcelona, és un dels 14.000 infants que han participat als premis Atrapallibres (19a edició) i Protagonista Jove (28a edició). Aquest dimarts ha format part del públic de la gala d'entrega dels premis que, per segon any consecutiu, s'ha celebrat al Kursaal de Manresa.

Entre les obres guardonades de l'Atrapallibres hi ha 'Contes de Casa', de Salvador Comellas i Sandra Aguilar (9 anys), 'Fora de Lloc', de Lucy Knisley (10 anys), i 'Filstrup', de Jaume Copons i Òscar Julve (11 anys). Pel que fa al premi Protagonista Jove, els guardonats són 'Ghost', de Jason Reynolds (12-14 anys) i 'Gossos salvatges', de Georgina Dalmau (14-16 anys).