Annie Ernaux: "Amb la meva escriptura intento salvar la memòria social, històrica i de les dones"

L'escriptora francesa, guanyadora del Premi Nobel de Literatura 2022, Annie Ernaux (Lillebonne, 1940) ha visitat Barcelona per participar en dos actes al voltant de la seva obra. En una trobada amb un grup reduït de mitjans - entre ells l'ACN - Ernaux ha parlat de la seva trajectòria literària i també de l'escriptura, a través de la qual ha intentat salvar "la memòria social, històrica i de les dones" perquè és una cosa que "s'esvaeix" i que ràpidament deixa "d'estar viva". L'autora també s'ha referit a la situació política de França, on l'extrema dreta de Reagrupament Nacional ha arrasat en les eleccions europees. Segons Ernaux és un bon moment perquè les esquerres "prenguin consciència" de la seva responsabilitat i s'unifiquin.

Ernaux ha trepitjat la capital catalana aquest dimarts per assistir a diferents actes que es duran a terme entre avui i demà organitzats per Biblioteques de Barcelona, Filmoteca de Catalunya, Cabaret Voltaire, l'Institut Français i Angle Editorial. Un d'ells és la presentació de 'Les Années Super 8', un documental que Ernaux ha realitzat amb el seu fill, David Ernaux-Briot, recuperant material familiar audiovisual que tenien guardat a casa.

Ernaux explica que allò que documenta representa un "moment clau" de la seva vida – comprès entre 1973 i 1981 – i marcat per la publicació del seu primer llibre, diversos viatges a països que han canviat molt en l'actualitat i altres aspectes més familiars lligats, per exemple, a la relació amb el seu marit, amb qui posteriorment es va separar. Segons l'escriptora es tracta d'una feina "peculiar" que compta amb la seva pròpia veu i que esdevé curiosa pel fet de no tractar-se d'imatges de la seva memòria, sinó de material "real".

Pel seu fill, els comentaris que fa ella lligats a les imatges donen vida a un projecte amb un resultat "excel·lent", que descriu com "molt Annie Ernaux". La pel·lícula, que dura aproximadament una hora, va ser muntada durant la primera part de confinament derivat de la covid-19. El mateix Ernaux-Briot va ser l'encarregat de fer el muntatge que es podrà veure aquest dimecres a la Filmoteca de Catalunya, amb una taula rodona posterior.

Una llarga i rica carrera literària

Si bé el documental és un dels al·licients de la visita de l'escriptora francesa, un altre és la cita d'avui a la Biblioteca Jaume Fuster amb una conversa dedicada a la seva carrera literària i els temes principals de la seva obra. Preguntada per la seva tasca, Ernaux reconeix que una de les coses que sempre ha intentat a través de la literatura és "salvar la memòria de les dones", de la seva generació i també de generacions anteriors. "He intentat que no es perdés tot allò viscut per les dones del camp, d'aquelles obreres, i també de certs fets rellevants de la meva generació, com per exemple l'avortament clandestí", sosté.

Tot plegat, reconeix, lligat a la preocupació de l'autora per la pèrdua de la memòria, que "s'esvaeix" més de pressa del que tothom es pensa. "Ho estem veient en països com França, Itàlia o Espanyat, tota aquesta memòria es dilueix i per això amb la meva escriptura la miro de salvar, la social, la històrica, i la de les dones", conclou.

Autora de títols com 'El lloc', 'La dona gelada', 'L'home jove', 'Els anys' o 'Pura passió', entre d'altres, Ernaux és considerada pionera del gènere que ella mateixa anomena 'relat autosociobiogràfic'. De fet, la seva brillant carrera en el món literari li va fer guanyar fa un parell d'anys el Premi Nobel de Literatura, que en va reconèixer el seu "coratge i agudesa clínica" amb què revela "les arrels, els estranyaments i les limitacions col·lectives de la memòria personal".

Preguntada per si es reflecteix com una icona per les noves generacions, l'escriptora creu que sempre hi ha hagut persones interessades en la seva obra, especialment dones, per les quals pot haver esdevingut un referent, però admet que sí que va detectar un auge, per un costat derivat de la preconsciència feminista propia de la època, i també després de rebre el guardó. "És un efecte que a vegades no és real, però en aquest cas sí que ho ha estat", conclou.

Precisament aquest juny Angle Editorial ha publicat 'Una dona', del 1988, que tracta sobre la vida i la mort de la seva mare. La traducció, com la resta de l'obra d'Ernaux en català, és de Valèria Gaillard. Pel que fa a noves publicacions o projectes, l'autora no ha volgut entrar en detalls, explicant només que allò que podria esdevenir alguna cosa "no és una novel·la".

Les eleccions europees i França

Finalment, Ernaux també ha parlat de política, concretament dels resultats de les darreres eleccions europees. Per l'escriptora el gir a la dreta "no és sorprenent" i, de fet, afegeix que la pujada de Reagrupament Nacional, capitanejada per Marine Le Pen, ja es veia a venir. "La situació actual a França ha de ser una oportunitat per l'esquerres, per unificar-se. Cal que prenguin consciència que tenen una gran responsabilitat i que si fan les coses ben fetes poden arribar a guanyar", subratlla.