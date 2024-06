Arrenca la temporada de concerts a l'Estadi Olímpic de Barcelona: els grups i artistes que venen

Ens trobem ja a les portes de l'estiu, la qual cosa comporta l'inici de la temporada de concerts. L'Estadi Olímpic Lluís Companys és un dels pavellons de concerts més grans i populars de la capital catalana. Aquest juny l'estadi inicia la seva temporada de concerts amb la qual espera atreure més de 200.000 assistents.

Entre el 2023 i el 2024, l'Estadi Olímpic va ser l'escenari de quatre de les cinc grans gires que han passat per Espanya. Segons Pollstar, les gires que més han aconseguit recaptar, i que a més han passat per l'Estadi Olímpic, han estat: Bruce Springsteen, Beyoncé, Coldplay i Harry Styles.

Una temporada d'estiu plena de fites

Aquesta temporada de concerts espera l'arribada d'estrelles mítiques de la música a l'Estadi, com també batre rècords històrics del pavelló. Per començar, la cèlebre banda alemanya de metall industrial, Rammstein, obrirà la temporada aquest dimarts 11 de juny. D'altra banda, Bruce Springsteen batrà un rècord històric del recinte, sent l'artista que més vegades ha actuat sobre l'escenari. Gràcies al doble concert que se celebrarà el 20 i 22 de juny, Springsteen haurà passat un total de vuit vegades per l'escenari olímpic.

Un altre dels concerts molt esperats d'aquesta temporada és el del duo musical Estopa. Amb aquest concert, estrenen la seva esperada gira pel territori nacional en la qual presentessin el seu nou àlbum: Estopía. El concert se celebrarà el 10 de juliol, encara que lamentablement, les entrades ja s'han esgotat.

Aposta pel transport públic

Coincidint amb l'inici de la temporada de concerts de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, l'organisme que gestiona l'Anell Olímpic ha decidit ampliar la campanya per a fomentar la mobilitat sostenible. Sota el lema L'Estadi Olímpic està molt a prop; Tria la manera més sostenible per a arribar", volen promoure l'ús del transport públic per arribar a les instal·lacions que es troben a la muntanya de Montjuïc.

Respecte a la mobilitat des de Plaça Espanya, s'ha reforçat per a l'estiu la línia 150 de bus, el recorregut del qual acaba a la part alta del castell de Montjuïc. Així mateix, els dies en què hi hagi concerts en l'Estadi Olímpic, s'habilitarà un servei especial de busos TMB de baixada fins a Plaça Espanya. A més, els mateixos dies de concerts també s'ampliarà l'horari de funcionament de les escales mecàniques del Parc de Montjuïc.