Ginestà experimenta amb ritmes i sonoritats llatines a ‘Amor estacional’

Ginestà ha publicat aquest dimarts el single estiuenc ‘Amor estacional’ (Halley Records), una cançó en la qual el grup s’endinsa en experimentar amb ritmes i sonoritats llatines. La cançó parla d’un amor d’estiu entre dues persones de realitats socioeconòmiques molt diferents. Ambdues persones saben que l'amor serà temporal, estacional i, tot i això, es permeten el luxe i el plaer de gaudir-lo amb la màxima intensitat. El videoclip que acompanya ‘Amor estacional’, obra d’Abril Martí i Helena Palau, explica una història d’amor en la qual Júlia Serrasolsas és la protagonista.

Produïda per Xicu, bateria de la banda, la cançó arriba en un dels moments “més dolços” de la trajectòria dels germans Serrasolsas després de la publicació de ‘Vida meva’, el seu quart treball.

El videoclip ha estat dirigit i rodat per Abril Martí i Helena Palau, i ha estat rodat entre Sant Pol de Mar i Arenys de Mar. El videoclip explica narrativament tota la història d’amor en el qual el punt de vista del noi protagonista és explicat a partir de la visió subjectiva de la càmera i la visió de la noia és interpretada per Júlia Serrasolsas.

El grup continua la seva gira i passarà per festivals d'estiu com el Festival Vallviva, Cruïlla Barcelona, Canet Rock, Tingladu o Portalblau de la Costa Brava, així com en diverses festes majors.