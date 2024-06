El llibre sobre la revista «Albor» es presentarà demà dimecres a Manresa

L’Espai Òmnium de Manresa acollirà demà dimecres (19 h) la presentació del llibre Albor. La veu dels nens i nenes de Súria en el temps de la guerra, de la mestra i psicopedagoga Magda Esquius (Súria, 1954). En la trobada, oberta a tothom, organitzada per l’Ajuntament de Súria i Òmnium Bages-Moianès, l’autora establirà una conversa amb l’historiador Joan M. Serra.

El 1937 i 1938 a l’escola de Súria es va editar la revista Albor seguint el mètode Freinet, una innovadora proposta pedagògica que es basava en la concepció de l’aula com un espai d’intercanvi i l’aprenentatge natural. Tal com explica el volum d’Esquius, tota una generació va créixer amb aquella experiència constructiva. El treball de la docent fa una anàlisi de la publicació i de l’època, fets indispensables per conèixer un episodi concret de la història del país.

D’Albor en van sortir dotze números entre el 1937 i el 1938, en els quals van prendre part vuitanta-cinc alumnes d’entre set i catorze anys. Després de la guerra, el mestre que va impulsar el projecte va ser represaliat amb duresa.

En aquells anys, Súria estava experimentant un auge demogràfic per la descoberta de la mina de potassa. En aquest context, tenir cura de les necessitats escolars va esdevenir un factor central. Quan l’Albor es va posar en marxa, ja hi havia la inèrcia dels corrents de l’Escola Nova que van fer forat en el temps de la República.

Tal com s’explica en la introducció, «La revista escolar Albor és un testimoni que ens ha permès recuperar una part de la història de Súria fins ara gairebé ignorada: la vida dels seus infants en temps de guerra». Així mateix, «L’Albor és un document valuós per ser l’únic que es conserva de Súria els anys 1937 i 1938, potser precisament perquè era escrit per nens. Així i tot, va ser utilitzat políticament contra el mestre Josep Civit Vallverdú».

Magda Esquius i Ros ha exercit durant 41 anys en escoles i centres de Sabadell i diferents poblacions del Bages. Entre 1979 i 1986, va ser mestra i directora de la qual va ser l’Escola Francesc Macià de Súria, escenari central del relat del llibre. L’autora ha destacat al llarg com a activista social i cultural i, l’any 1983, va ser la primera regidora dels ajuntaments democràtics de Súria. A més, és integrant d’El Salí, revista del Mig Cardener i, durant deu anys, presidenta de l’associació editora.

Per la seva part, Joan Maria Serra i Sala és mestre, professor d’institut i formador del professorat a l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Autor de materials didàctics per a l’ensenyament de la geografia i la història i de diversos llibres sobre llengua, nacionalisme, història i meteorologia, és membre de l’Associació Memòria i Història de Manresa.