Teresa Sagrera guanya el Premi Nèstor Luján de novel·la històrica amb 'El cor del balneari'

La professora i escriptora Teresa Sagrera (Sant Pere de Vilamajor, 1966) ha estat guardonada amb el XXVIII Premi Nèstor Luján de novel·la història amb 'El cor del balneari' (Columna). El volum repassa la vida d'una jove que es trasllada a Caldes de Montbui per complir amb l'última voluntat de la seva mare, que és lliurar una capseta de música al propietari d'un balneari. Impulsada per conèixer els seus orígens, la protagonista s'acabarà quedant a treballar al balneari, des d'on experimentarà el seu propi creixement i el canvi social d'una època. La història transcorrerà per un període històric convuls, marcat pel sindicalisme, la lluita obrera, el pistolerisme i la transició entre la dictadura de Primo de Rivera i la Segona República.